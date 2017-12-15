РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Туризм
Туризм

В СФ назвали электронные визы шагом в сторону облегчения визового режима РФ

15:5615.12.2017
(обновлено: 16:34 15.12.2017)
04450
© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкГорода России. КалининградГорода России. Калининград
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Расширение зоны действия электронных виз для граждан ряда стран при въезде в РФ не только через Владивосток, но и через Калининград, имеет важное значение на пути облегчения визового режима, заявил РИА Новости в пятницу председатель экспертного совета по туризму при комитете Совета Федерации по социальной политике Игорь Фомин.

Собеседник агентства рассказал, что на пленарном заседании Совета Федерации в рамках правительственного часа председатель комитета СФ по социальной политике Валерий Рязанский напомнил о том, что президентом РФ поставлена задача значительно усилить работу, связанную с вкладом туристской отрасли в ВВП страны, и увеличить его с 3,4% до 10%. При этом сенатор обратил внимание на то, что без решения проблем упрощения визовых процедур во въездном туризме, который дает максимальную часть доходов, сделать это очень сложно.

Рязанский доложил, что во Владивостоке с 8 августа уже более 5 тысяч иностранных граждан получили электронные визы, а теперь речь идет о том, чтобы и Калининград получил право принимать зарубежных гостей по въездным документам, полученным через интернет.

Вид на Ялту. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Туристические инициативы года: курортный сбор и электронные визы
Фомин отметил, что в ходе заседания МИД РФ положительно оценил первые результаты эксперимента введения электронных виз для граждан ряда стран при въезде в РФ через Владивосток, а так же распространения его на Калининград.

"МИД РФ всегда выступал против облегчения визового режима, не связанного с принципом взаимности. При этом глава министерства Сергей Лавров сегодня положительно оценил результат эксперимента во Владивостоке", — прокомментировал результаты заседания сенатор.

В первую очередь, по мнению Фомина, обсуждение закона об электронных визах для граждан ряда стран, въезжающих в Россию через Владивосток и Калининград, имеет само-по себе принципиальное значение потому, что на эту тему вообще начали говорить — значит "лед тронулся".

"Во-вторых, представители туриндустрии считают, что принцип "визовой взаимности" в отношении к зарубежным туристам не всегда оправдан. Россия заинтересована в приеме иностранных гостей, которые будут не только тратить деньги, но и знакомиться с нашей страной, а потом развенчивать негативные мифы о России", — отметил он.

Кроме того представитель СФ уверен, что сама по себе электронная виза — это новая хорошая технология, которую можно использовать достаточно гибко — можно взимать некую пошлину, а так же можно сокращать и увеличивать сроки рассмотрения заявок.

"Введение электронных виз не означает введение безвизового режима. Это такая же технология как электронный авиабилет или электронная путевка. Внедряя электронные визы, мы делаем некий прорыв. Подобным инструментом можно разумно пользоваться, так как речь идет о том, что соискатель такой визы будет сдавать только два документа, и те в электронном виде — это очень удобно", — подчеркнул Фомин.

Комментировать
Туризм
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена