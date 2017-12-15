МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Расширение зоны действия электронных виз для граждан ряда стран при въезде в РФ не только через Владивосток, но и через Калининград, имеет важное значение на пути облегчения визового режима, заявил РИА Новости в пятницу председатель экспертного совета по туризму при комитете Совета Федерации по социальной политике Игорь Фомин.

Собеседник агентства рассказал, что на пленарном заседании Совета Федерации в рамках правительственного часа председатель комитета СФ по социальной политике Валерий Рязанский напомнил о том, что президентом РФ поставлена задача значительно усилить работу, связанную с вкладом туристской отрасли в ВВП страны, и увеличить его с 3,4% до 10%. При этом сенатор обратил внимание на то, что без решения проблем упрощения визовых процедур во въездном туризме, который дает максимальную часть доходов, сделать это очень сложно.

Рязанский доложил, что во Владивостоке с 8 августа уже более 5 тысяч иностранных граждан получили электронные визы, а теперь речь идет о том, чтобы и Калининград получил право принимать зарубежных гостей по въездным документам, полученным через интернет.

Фомин отметил, что в ходе заседания МИД РФ положительно оценил первые результаты эксперимента введения электронных виз для граждан ряда стран при въезде в РФ через Владивосток, а так же распространения его на Калининград.

"МИД РФ всегда выступал против облегчения визового режима, не связанного с принципом взаимности. При этом глава министерства Сергей Лавров сегодня положительно оценил результат эксперимента во Владивостоке", — прокомментировал результаты заседания сенатор.

В первую очередь, по мнению Фомина, обсуждение закона об электронных визах для граждан ряда стран, въезжающих в Россию через Владивосток и Калининград, имеет само-по себе принципиальное значение потому, что на эту тему вообще начали говорить — значит "лед тронулся".

"Во-вторых, представители туриндустрии считают, что принцип "визовой взаимности" в отношении к зарубежным туристам не всегда оправдан. Россия заинтересована в приеме иностранных гостей, которые будут не только тратить деньги, но и знакомиться с нашей страной, а потом развенчивать негативные мифы о России", — отметил он.

Кроме того представитель СФ уверен, что сама по себе электронная виза — это новая хорошая технология, которую можно использовать достаточно гибко — можно взимать некую пошлину, а так же можно сокращать и увеличивать сроки рассмотрения заявок.

"Введение электронных виз не означает введение безвизового режима. Это такая же технология как электронный авиабилет или электронная путевка. Внедряя электронные визы, мы делаем некий прорыв. Подобным инструментом можно разумно пользоваться, так как речь идет о том, что соискатель такой визы будет сдавать только два документа, и те в электронном виде — это очень удобно", — подчеркнул Фомин.