Турпотоки из России и Украины будут расти даже при стагнации экономики

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Российские и украинские выездные турпотоки, которые еще не достигли своей зрелости, будут расти за счет изменения ментальности населения даже в условиях застоя или ухудшения экономической ситуации в этих странах, сообщил в четверг на встрече с журналистами генеральный директор компании TUI Россия и СНГ Тарас Демура.

Он выразил уверенность в том, что российские и украинские выездные туристические рынки сильно недооценены, и уточнил, что даже если экономика будет падать, турпотоки из этих стран продолжат свой рост.

"В Германии путешествуют 60% населения, а в России только 7-10% выезжают за границу. Это не значит, что мы в 8 раз беднее немцев — может быть, в 2 или в 3 раза беднее, но не больше. Просто немец не купит новые ботинки, но три раза в год поедет отдыхать — это разная структура потребности. Если для россиян поездка за рубеж сродни покупке шубы или брильянтов, а для многих европейцев — это товар первой необходимости", — сказал Демура.

Туроператор уверен, что такая ментальность уже меняется. "Сейчас путешествует много российской молодежи, есть тенденция к тому, что народ стал путешествовать много, задешево и на короткий период времени. Люди перестают воспринимать поездку как некий барьер", — уточнил спикер.

"Даже если экономика не будет расти, в России и Украине есть еще очень большой зазор для роста выездных туристических потоков, в том числе за счет изменения ментальности, привычек, потребностей и так далее", — резюмировал туроператор.