В Подмосковье назвали лучшие отели, пансионаты и турагентства

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Министерство культуры Московской области определило по итогам 2017 года лучшие отели, пансионаты, дома отдыха и туристические компании региона, сообщила пресс-служба ведомства.

Награждение победителей конкурса "Лучшая организация туристской индустрии в Московской области" на приз губернатора Подмосковья Андрея Воробьева состоялось в четверг в рамках проходящего в МВК "Новый Иерусалим" туристического форума "Подмосковье: отдых и туризм".

Как сообщила пресс-служба Минкультуры региона, конкурс проводится ежегодно в десяти номинациях с целью повышения качества обслуживания туристов и продвижения имиджа туристской индустрии Подмосковья.

Гран-при "Лучший отель года" выиграл "Артурс village & SPA отель" (Мытищинский район, поселение Федоскинское). Победителем в номинации "Загородная гостиница года" стал отель Hilton Garden Inn Moscow New Riga (Истринский район, деревня Кострово). В номинации "Городская гостиница года" лидером стал Ibis Stupino (Ступино). В номинации "Мини-отель года" первое место досталось сергиево-посадскому бутик-отелю "Красная гора".

Премия "Эко-отель года" отправилась в деревню Вотря Талдомского района, в загородный отель "Лепота". Лучшим SPA-отелем Подмосковья признан Fresh Wind, который находится в деревне Курково Дмитровского района.

Номинация "Горнолыжный отель года" досталась "Сорочанам", а лучшим бизнес-отелем признан "Ареал" из Новой Купавны. В номинации "Пансионат года" вне конкуренции оказался санаторий "Подмосковье" управления делами президента РФ. "Туроператором года" стала туристическая компания "Мир автобусов" из Коломны, а в номинации "Турагент года" победило агентство "Тур & сервис" из Раменского.