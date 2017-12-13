Российские туристы активнее других стали приезжать в Индонезию

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Улучшение экономической ситуации в России и стабилизация курса рубля привели к тому, что в первом полугодии 2017 года турпоток из России в Индонезию увеличился на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и показал максимальный прирост среди всех национальных туристических рынков, рассказала в интервью РИА Новости директор по развитию международного туризма в Европе, на Ближнем Востоке, Америке и Африке министерства туризма республики Индонезия Ниа Нисчая.

Собеседница агентства сообщила, что по итогам года Индонезия планировала привлечь порядка 100 тысяч российских туристов, но объемы уже превышают ожидания страны.

"Так, спрос на Индонезию с января по июнь увеличился на 50%, что составляет примерно 100 тысяч человек, и это самый высокий показатель в текущем году среди всех рынков. Такой прогресс мы связываем прежде всего с улучшением экономической ситуации в России, ведь в частности из-за снижения курса рубля по отношению к доллару мы потеряли значительные объемы российского потока. По итогам года мы рассчитываем принять более 120 тысяч туристов из России", — прокомментировала ситуацию она.

Нисчая признала, что пока на российском рынке Индонезия не может полноценно конкурировать с Таиландом и Вьетнамом, но представители страны прикладывают максимум усилий для стимуляции потока, поскольку российский рынок для страны очень важен. "Туристы из России являются платежеспособными и прибывают в страну на продолжительное время, к тому же они готовы покупать дорогие товары, что также положительно отражается на экономике Индонезии", — отметила дипломат.

ИЗВЕРЖЕНИЕ ВУЛКАНА АНГУНГ

Ранее в СМИ сообщалось, что туристическая индустрия Индонезии терпит убытки после извержения вулкана Агунг. Зафиксировано огромное количество аннулирований уже приобретенных туров и бронирований. Кроме того, отменяют многие авиарейсы.

"По состоянию на 11 декабря активность вулкана Агунг заметно снизилась, и уже несколько дней, с 8 декабря, уровень опасности снижен с красного до оранжевого. Аэропорт Денпасара Нгурах Рай работает в штатном режиме, как и аэропорты соседних островов. Вся работа в туристической сфере возобновлена", — поделилась последней информацией Нисчая.

Она также рассказала, что аэропорты Бали и Ломбока были закрыты лишь в течение краткосрочного периода, поэтому выразила надежду, что незначительно просевший турпоток быстро восстановится и этот сезон не станет критичным для Индонезии.

"Нам известно, что некоторые туристы на Бали из любопытства пытаются подобраться поближе к вулкану Агунг, чтобы посмотреть на дым и сделать фото. Мы хотим напомнить, что такие поездки — большой риск для жизни и необходимо соблюдать дистанцию в 10 километров от вулкана до тех пор, пока официальные источники не сообщат, что опасность полностью миновала", — напомнила представитель по туризму.

Нисчая так же указала, что по ссылке http://s.id/cekposisi путешественники на Бали могут проверить свое положение относительно вулкана Агунг.

ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРЯМОЕ АВИАСООБЩЕНИЕ

Представитель Минтуризма отметила, что у России и Индонезии наметились очень хорошие перспективы в области туризма.

"Турпоток из России стабилизовался и демонстрирует положительную динамику, развитие новых направлений и запуск прямых рейсов простимулирует поток. У нас есть все основания полагать, что спрос на Индонезию со стороны российских туристов с каждым годом будет только расти", — сказала она, но согласилась, что отсутствие прямых перелетов между странами существенно тормозит поток туристов.

"Авиакомпания Garuda Indonesia планировала запустить прямой рейс уже в 2017 году, однако столкнулась с рядом именно технических проблем, которые, мы надеемся, решаться к следующему году. Конечно, прямой рейс оказал бы позитивное влияние на динамику спроса, но пока мы можем предложить только пересадочные рейсы. Также есть несколько перевозчиков, которые планируют запуск прямых чартерных полетов из Москвы в Денпасар", — прокомментировала ситуацию Нисчая.

Собеседница уточнила, что туристические предложения по Индонезии никогда не сводились исключительно к пляжному отдыху, так как в стране много интереснейших мест для туризма, которые привлекают не только своей природой и пляжами, но и культурой, религией, гастрономией, шопингом.

"Правительство страны делает ставку на развитие туризма в малоизвестных регионах страны, активно работая над развитием десяти новых направлений, среди них: Медан, острова Риау, Джакарта, Бандунг, Джоглосемар (Джокьякарта, Суракарта и Семаранг), Баньюванги, Ломбок, Макассар и коралловые острова (Вакатоби, Бунакен и Раджа Ампат). Инфраструктура в этих регионах наиболее подготовлена для приема туристов, но недостаточно продвинута. Активное же продвижение этих направлений, на наш взгляд, позволит по итогам 2018 года достигнуть цифры в 20 миллионов иностранных туристов", — рассказала она, указав, что текущий год планируется завершить с результатом в 15 миллионов иностранных туристов.

ПРОДВИЖЕНИЕ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ

"В следующем году мы продолжим активно продвигать наше направление на российском рынке, мы принимаем участие в различных международных туристических выставках, проводимых в России, организуем ряд ознакомительных поездок для представителей российских СМИ", — пояснила Нисчая.

Министерство также планирует более тесно сотрудничать с посольством Индонезии в Москве с целью продвижения туристического потенциала Индонезии в том числе с помощью фестивалей.

"В следующем году мы намерены провести третий индонезийский фестиваль в Москве, который, по нашим ожиданиям, посетят 120 тысяч человек против 100 тысяч в этом году. И, конечно, мы будем активно сотрудничать с туроператорами", — продолжила собеседница.

Представитель министерства отметила, что на туристическом спросе положительно сказываются благоприятные визовые условия для россиян, так как граждане РФ могут пребывать в Индонезии без визы до 30 дней.

"Также немаловажно, что Индонезия — многогранная страна, безопасная, с доброжелательными жителями. Здесь есть возможности для развития всех видов туризма, от пляжного (несколько пляжей относятся к категории самых красивых в мире), активного (Индонезия имеет сотни национальных парков, в том числе парк древних крупных варанов Комодо, альпинисты со всего мира совершают восхождение на гору Карстенз), шопинга и гастрономического туризма", — резюмировала Нисчая.