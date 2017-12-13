Более 500 англоязычных гидов будут работать на ЧМ в Нижегородской области

ГОРОДЕЦ (НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ), 13 дек — РИА Новости. Более 500 гидов со знанием английского и других иностранных языков будут помогать гостям Нижегородской области во время проведения ЧМ-2018, сообщил журналистам на пресс- конференции и. о. заместителя губернатора области Дмитрий Сватковский.

"Более 500 человек будут работать на территории области во время проведения Чемпионата мира по футболу в 2018 году, из них 50 человек будут со знаниями трёх языков и более, 20 человек — с китайским языком",- отметил Сватковский.

Он рассказал, что для удобства туристов, приезжающих в город на мероприятия чемпионата, будет запущено мобильное приложение, разработка которого сейчас идёт активными темпами.

Что касается гостиничного сервиса, Сватковский сообщил, что туристам "будет предложено несколько вариантов — от лакшери-класса по ценнику 12 и более тысяч рублей, четырёхзвёздочные отели — от 7 тысяч рублей и эконом класс — от трёх тысяч рублей".

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