Нижний Новгород планируется в 2018 году включить в маршрут "Золотое кольцо"

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 дек — РИА Новости. Нижний Новгород к концу 2018 года может быть включен в популярный российский туристский маршрут "Золотое кольцо", а до 2023 года планируется запустить скоростной поезд "Москва- Нижний Новгород", рассказал журналистам и.о. заместителя губернатора Нижегородской области Дмитрий Сватковский.

"Включение Нижнего Новгорода в турмаршрут "Золотое кольцо" активно обсуждалось с министерством культуры России. Сейчас идут переговоры с туроператорами. Планируется, это произойдёт к концу 2018 года", — сказал Сватковский.

Он отметил, что еще одной важной задачей в области развития туризма является запуск скоростного поезда "Москва- Нижний Новгород".

"Запуск скоростного поезда из столицы до Нижнего Новгорода, время в пути которого будет составлять всего один час двадцать минут, намечен к 2023 году. В настоящее время идёт поиск соинвесторов для этого проекта",- сообщил и.о. губернатора региона.

Он уточнил, что уже есть заявки из Китая, Германии и Италии о возможностях соинвестирования в проект. "На сегодняшний день легкая логистика связи со столицей является одной из ключевых задач. Увеличится туристический поток, регион сможет активнее участвовать в международных выставок и мероприятиях",- отметил Сватковский.

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