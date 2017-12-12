МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Вышел в свет "Календарь событий Подмосковья-2018".

"Календарь включает 170 главных событий 2018 года, которые пройдут во всех муниципальных районах, в музеях и усадьбах региона", — сообщили РИА Новости в министерстве культуры Московской области.

Откроет события 2018 года праздник "Русский холодец" 27 января, который традиционно проходит в поселке Большие Дворы Павловского Посада. Закроет событийный 2018 год Ярмарка желаний, которая состоится 24 декабря в Раменском, уточнили в региональном Минкульте.

Также в числе главных событий года 15 военно-исторических, 15 музыкальных и 21 гастрономический фестиваль.

В Подмосковье ежегодно проходит около 60 тысяч мероприятий в сфере культуры. Особенной пользуются популярностью у жителей и гостей Подмосковья пользуются фестиваль исторической реконструкции "Зарайский ратный сбор", фестиваль "Славянское подворье", вошедший в топ популярных летних фестивалей России, а также музыкальный фестиваль имени П. И. Чайковского, театральный фестиваль "Мелиховская весна", кинофестиваль имени Вячеслава Тихонова "17 мгновений…", гастрономический фестиваль "Дмитровский пряник" и другие мероприятия.