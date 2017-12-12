Татарстан ждет на Новый год 130 тысяч туристов

КАЗАНЬ, 12 дек — РИА Новости. Татарстан ожидает роста турпотока на новогодние праздники на 10-12% по сравнению с прошлым годом – предположительно республику посетят порядка 130 тысяч гостей, сообщил председатель регионального госкомитета по туризму Сергей Иванов.

"Надо сказать, что в этом году показатели выше, чем показатели прошлого года. Мы ожидаем, что примерно на 10-12% количество туристов, посетивших Татарстан, будет больше, чем в прошлом году. То есть, по нашим оценкам, эта цифра составит порядка 130 тысяч туристов за новогодние каникулы", — сказал Иванов на брифинге в правительстве республики.

В 2016 году Татарстан посетили 2,9 миллиона туристов, в новогодние праздники в прошлом году в республике побывали 110 тысяч туристов.

Глава регионального госкомтуризма сообщил, что на сегодняшний день гостиницы республики на новогодние праздники уже практически полностью забронированы. На пиковые даты загрузка гостиниц уже составляет порядка 90%, в некоторые отдельные дни новогодних каникул она достигает 95%. Всего, по его словам, в период новогодних каникул в Татарстане будут работать 386 коллективных средств размещения – отели разного уровня (от одной до пяти звёзд), санатории, хостелы и т.д.

По информации Иванова, в Татарстане на новогодние каникулы запланировано проведение порядка 500 культурно-массовых мероприятий различной направленности. Туристов традиционно ждут в Казани, Свияжске, Болгаре, Елабуге, Тетюшах, Чистополь, а также в недавно вошедших в туристическую карту Татарстана Высокогорском районе (страусиная ферма), Рыбно-Слободском районе (мараловая ферма) и на других объектах.

Например, в Казани на территории национального комплекса "Туган Авылым" расположится "Городское подворье Кыш Бабая" (Кыш Бабай – татарский Дед Мороз), на Кремлевской набережной будет традиционно работать самый длинный каток (порядка 1 километра) и появятся сказочный городок и загон с северными оленями, в выставочном зале "Манеж" на территории Казанского Кремля гостей ждёт новогоднее представление "Удивительные приключения гномов в стране фей или Чудеса под Новый год", в Музее естественной истории Татарстана – "Секретная лаборатория Деда Мороза".

Остров-град Свияжск представит интерактивную сказку "Сказ о Никите-стрельце и царице Сююмбике" с богатырскими поединками, прыжками через огромную скакалку, командной игрой "Захват вражеского знамени", стрельбой из лука и арбалета, конкурсами и загадками, а также музыкально-игровую программу "Свияжские забавы" и интерактивную программу "Рождественские колядки на Свияжской земле".

Болгарский музей-заповедник на новогодние праздники подготовил театрализованное представление "Зимние встречи с прошлым", в которой можно увидеть исторических персонажей – ханскую чету, Петра I, Екатерину II. Развлекать гостей будут веселые скоморохи, Дед Мороз и Снегурочка, здесь можно будет прокатиться на санях и отведать чай с болгарскими блинами, приготовленными по древним рецептам. Неизменно гостей ждут и в настоящем сказочном царстве в резиденции Кыш Бабая в селе Яна Кырлай Арского района, где будут организованы интерактивные представления с участием героев татарских национальных сказок, катание с горок и на лошадях, мастер-классы по изготовлению снежинок, веселые соревнования.

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