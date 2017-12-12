Зимний турсезон в Ингушетии начнется с турнира по горным лыжам и сноуборду

МАГАС, 12 дек — РИА Новости. Адам Буражев. Жители и гости Ингушетии смогут принять участие в турнире по скоростному спуску на "Кубок Армхи", который пройдет 19 декабря в горах республики в рамках официального открытия зимнего туристического сезона, сообщает пресс-служба регионального Комтуризма.
Ранее сообщалось, что в 2017 году круглогодичный курорт "Армхи" посетили 63 тысячи российских и иностранных туристов. В 2016 году их количество составило 42,3 тысячи человек, а в позапрошлом — 30,1 тысячи человек. Руководство туристического ведомства рассчитывает, что в 2018 году количество туристов увеличится до 70 тысяч человек.
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