Зимний турсезон в Ингушетии начнется с турнира по горным лыжам и сноуборду

МАГАС, 12 дек — РИА Новости. Адам Буражев. Жители и гости Ингушетии смогут принять участие в турнире по скоростному спуску на "Кубок Армхи", который пройдет 19 декабря в горах республики в рамках официального открытия зимнего туристического сезона, сообщает пресс-служба регионального Комтуризма.

"В этот день на территории курорта пройдет открытый турнир по горнолыжному спуску, для участников турнира и отдыхающих курортом будут организованны горячее питание, лотереи, выставка и другие досуговые мероприятия для детей и взрослых, а победителей турнира ждут приятные подарки и отдых в новогодние каникулы. В чемпионате могут принять участие как жители республики, так и гости Ингушетии", — говорится в релизе.

Ранее сообщалось, что в 2017 году круглогодичный курорт "Армхи" посетили 63 тысячи российских и иностранных туристов. В 2016 году их количество составило 42,3 тысячи человек, а в позапрошлом — 30,1 тысячи человек. Руководство туристического ведомства рассчитывает, что в 2018 году количество туристов увеличится до 70 тысяч человек.

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