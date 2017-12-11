Назначен гендиректор Курортов Северного Кавказа

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Генеральным директором акционерного общества "Курорты Северного Кавказа" (КСК) стал Хасан Тимижев, ранее работавший в КСК на других должностях, сообщили в пресс-службе компании.

"Совет директоров акционерного общества "Курорты Северного Кавказа" на заседании в Москве в понедельник, 11 декабря 2017 года, одобрил назначение Хасана Тимижева на должность генерального директора компании. Последние пять лет, с 2013 года, он работает в АО "КСК". Ранее занимал в компании должности заместителя директора департамента стратегического развития, директора департамента по экспертно-аналитической работе, заместителя генерального директора по стратегическому развитию АО "КСК", — говорится в сообщении.

Председатель Совета директоров КСК, первый замглавы Минкавказа Одес Байсултанов поздравил Тимижева с назначением и пожелал ему успешной работы на новом посту.

"Структурные подразделения Курортов Северного Кавказа, работу которых Хасан Хамишевич курировал в прежней должности, решают большой спектр задач: от разработки стратегических сценариев развития туристического кластера и его обеспечения профильными кадрами до оптимизации мер поддержки резидентов особых экономических зон. Поэтому, надеюсь, как генеральный директор компании он сможет выстроить оптимальную схему работы КСК, в том числе в части бюджетного и штатного планирования, направленную на достижение максимального социально-экономического эффекта от развития туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе", — цитирует пресс-служба Байсултанова.

Предыдущий гендиректор КСК Олег Горчев скоропостижно скончался на 41 году жизни в начале сентября.

Акционерное общество "Курорты Северного Кавказа" было создано в октябре 2010 года для управления туристско-рекреационными особыми экономическими зонами в составе туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе.