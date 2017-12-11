Источник: россиянам не стоит рассчитывать на новогодние каникулы в Египте

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Российским туристам не стоит рассчитывать на то, что, если переговоры Москвы и Каира по открытию авиасообщения в ближайшее время увенчаются успехом, они получат возможность отдохнуть в Египте в новогодние праздники, так как все программы на высокий зимний сезон уже сформированы и распроданы, сообщил РИА Новости в понедельник источник в туротрасли.

Вопрос о возобновлении прямого авиасообщения России и Египта будет обсуждаться на переговорах лидеров двух стран, которые начались в Каире, сообщил в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам источника, переговоры будут касаться, скорее всего, только каирского аэропорта. "Если переговоры состоятся, то речь пойдет об авиасообщении между Москвой и Каиром, а к этому направлению туроператоры не имеют никакого отношения. А если воздушное сообщение с Каиром действительно восстановят, то это может стать вариантом для пересадочных рейсов", — предположил собеседник.

"У туроператоров уже все новогодние программы спланированы и почти все туры распроданы. Для того чтобы восстановить туристическое направление из России в Хургаду и Шарм-эш-Шейх, потребуется как минимум три недели. Стоит напомнить, что до Нового года осталось уже менее трех недель, а у перевозчиков практически не осталось свободных самолетов. Так что при любом раскладе на новогодние праздники россияне не смогут полететь на Красное море в организованном порядке через туроператоров", — прокомментировал ситуацию он.

При этом источник подчеркнул, что Египет остается очень важным направлением. "Если его открытие произойдет в начале следующего года, то это будет очень позитивно воспринято как туристами, так и туроператорами", — резюмировал собеседник.

Россия прервала авиасообщение с Египтом в ноябре 2015 года после крушения над Синаем самолета авиакомпании "Когалымавиа", летевшего из Шарм-эш-Шейха в Петербург. На его борту находились 217 российских туристов и семь членов экипажа. Все они погибли. ФСБ впоследствии квалифицировало случившееся как теракт. Работа по определению причин крушения продолжается до сих пор.