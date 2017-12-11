В Барнауле прошел флешмоб "Сердце зимовки" в поддержку зимнего туризма

БАРНАУЛ, 11 дек — РИА Новости. Студенты Алтайского государственного института культуры провели флешмоб, с помощью которого хотели поддержать праздник "Алтайская зимовка", открывающий зимний туристический сезон в Алтайском крае, сообщает официальный сайт администрации региона.

На нулевом километре Барнаула студенты выстроились в форме сердца, пояснили в администрации.

"Большое "Сердце Зимовки" должно было забиться ровно за неделю до главных мероприятий праздника – открытия зимнего туристического сезона, который стартует на Алтае 16 декабря", — говорится в сообщении.

Участники флешмоба пели и танцевали в поддержку праздника. Во время мероприятия все желающие могли сфотографироваться со сказочными персонажами. Завершился флешмоб запуском в небо белых и синих посланий, информирующих от открытии "Алтайской зимовки", отметили власти региона.

Главными площадками праздника 16 и 17 декабря станут Барнаул и лебединое озеро Советского района. В этом году будет также организован фестиваль "Зимние забавы" в Парке спорта Алексея Смертина. Гостей праздника ждут развлекательные и познавательные площадки. Кроме того, жители и гости Барнаула смогут совершить экскурсионную поездку на скором пригородном поезде "Калина красная" и посетить незамерзающие озера, место зимовки лебедей-кликунов, дополнили в администрации.