Собянин рассказал, сколько туристов посетили Москву в 2017 году

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Событийный туризм в Москве частично смог восполнить отток делового туризма, заявил мэр столицы Сергей Собянин, указав, что число гостей города в этом году превысит 20 миллионов.
По словам Собянина, туристическая отрасль стала заметной в экономике Москвы. Он заявил иностранным дипломатам, что в 2017 году реконструкция исторического центра Москвы в основном закончена.
"Речь идет не об отдельных проектах, а о глобальном, большом проекте, который касается большинства исторических улиц, огромного количества исторических зданий, реставрации, реконструкции, освещения, безопасности", — пояснил он.
Мэр Москвы назвал удивительным открытый в 2017 году парк "Зарядье", который был создан с участием международных дизайнеров и архитекторов.