Собянин рассказал, сколько туристов посетили Москву в 2017 году

Стена и Беклемишевская башня Московского Кремля, Москва-река и высотное здание на Котельнической набережной. Архивное фото

Стена и Беклемишевская башня Московского Кремля, Москва-река и высотное здание на Котельнической набережной. Архивное фото

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Событийный туризм в Москве частично смог восполнить отток делового туризма, заявил мэр столицы Сергей Собянин, указав, что число гостей города в этом году превысит 20 миллионов.

"И в этом году объем туристов в Москве составит около 21 млн человек", — сказал мэр он на традиционном предновогоднем приеме в честь дипломатического корпуса, аккредитованного в столице.

По словам Собянина, туристическая отрасль стала заметной в экономике Москвы. Он заявил иностранным дипломатам, что в 2017 году реконструкция исторического центра Москвы в основном закончена.

"Речь идет не об отдельных проектах, а о глобальном, большом проекте, который касается большинства исторических улиц, огромного количества исторических зданий, реставрации, реконструкции, освещения, безопасности", — пояснил он.

Мэр Москвы назвал удивительным открытый в 2017 году парк "Зарядье", который был создан с участием международных дизайнеров и архитекторов.