В Ростуризме отметили рост числа поездок по стране

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Внутренний российский турпоток в 2017 году оправдал предварительные прогнозы и сохранился на уровне предыдущего года, а на некоторых направлениях продемонстрировал рост на 5-10%, заявил в пятницу глава Ростуризма Олег Сафонов.

Выступая на пресс-конференции, посвящённой предварительным итогам 2017 года, он сообщил, что основные тренды рынка, сформировавшиеся три года назад, сохранились.

"Продолжилась тенденция числа поездок по стране. Внутренний туризм вырос в 2014 году на 30%, в 2015 году — на 18%, в 2016 году — еще на 10%. Мы рассчитываем, что в 2017 году внутренний турпоток на ряде направлений как минимум останется на уровне предыдущего года, а на некоторых — будет больше на 5-10%", — сказал Сафонов.

"Так, например, по прогнозам департамента спорта и туризма Москвы, за 2017 год российскую столицу посетят около 21 миллион туристов. В 2016 году в Москве побывали 19 миллионов туристов, включая 4,4 миллиона иностранцев. Они принесли городу 117 миллиардов рублей, из них 57 миллиардов направили в региональный бюджет. Всего, по оценкам департамента, туристы потратили 500 миллиардов рублей в 2016 году", — прокомментировал ситуацию глава ведомства.