МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, председатель подкомитета по туризму Сергей Кривоносов предложил арктическим регионам России объединить усилия для разработки единой концепции развития туризма.

Кривоносов считает, что туризм должен стать драйвером российской экономики, а арктический туризм — одно из перспективнейших направлений. "Развивать туризм в каждом регионе Арктики по отдельности будет сложно. Мы знаем и видим — нам есть, что показывать. Чтобы понять, за какие деньги и как добраться туристам до Арктики, я предлагаю регионам объединиться для разработки единой концепции по развитию туризма", — сказал он, выступая на VII Международном форуме "Арктика: настоящее и будущее", и заявил, что "разморозить" Арктику для туристов вполне возможно.

Депутат поддержал концепцию единого арктического маршрута. "Приоритетные задачи — транспортная доступность, создание и продвижение туристско-рекреационных кластеров", — обозначил парламентарий, добавив, что в этих вопросах регионам поможет Ассоциация экономического взаимодействия регионов "Союз развития туризма", которая уже достигла договоренности с Федеральной корпорацией по развитию малого и среднего предпринимательства в части кредитования инвестпроектов по льготным процентным ставкам.

"На мой взгляд, это уже большой шаг. Следующий этап — подготовить изменения в законодательство. Помимо этого, необходимо обеспечить баланс между открытостью арктической территории для иностранных туристов и интересами национальной безопасности", — подчеркнул Кривоносов, добавив, что "не стоит забывать о сохранении экологического равновесия и безопасности самих туристов".

Участники мероприятия сошлись во мнении, что организация турпотоков — основа для формирования благоприятного инвестиционного климата в регионах. "Сложно говорить о наращивании турпотоков без наличия современных судов для организации туров в Арктику. Такое путешествие может себе позволить далеко не каждый из-за высокой себестоимости. Совместно с Федеральным агентством по туризму мы обсудили возможности государственной поддержки и продвижения арктических туристических проектов в рамках ФЦП "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2019-2025 годы)". В программе запланированы средства для развития арктического туризма", — подытожил своё выступление Кривоносов.

По словам министра промышленности и предпринимательства Мурманской области Ольги Кузнецовой, в 2016 году регион посетили около 330 тысяч туристов при населении области 800 тысяч человек. Число китайских туристов за 2016 год выросло в 3 раза.

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