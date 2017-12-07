МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, председатель подкомитета по туризму Сергей Кривоносов предложил арктическим регионам России объединить усилия для разработки единой концепции развития туризма.
Кривоносов считает, что туризм должен стать драйвером российской экономики, а арктический туризм — одно из перспективнейших направлений. "Развивать туризм в каждом регионе Арктики по отдельности будет сложно. Мы знаем и видим — нам есть, что показывать. Чтобы понять, за какие деньги и как добраться туристам до Арктики, я предлагаю регионам объединиться для разработки единой концепции по развитию туризма", — сказал он, выступая на VII Международном форуме "Арктика: настоящее и будущее", и заявил, что "разморозить" Арктику для туристов вполне возможно.
Депутат поддержал концепцию единого арктического маршрута. "Приоритетные задачи — транспортная доступность, создание и продвижение туристско-рекреационных кластеров", — обозначил парламентарий, добавив, что в этих вопросах регионам поможет Ассоциация экономического взаимодействия регионов "Союз развития туризма", которая уже достигла договоренности с Федеральной корпорацией по развитию малого и среднего предпринимательства в части кредитования инвестпроектов по льготным процентным ставкам.
"На мой взгляд, это уже большой шаг. Следующий этап — подготовить изменения в законодательство. Помимо этого, необходимо обеспечить баланс между открытостью арктической территории для иностранных туристов и интересами национальной безопасности", — подчеркнул Кривоносов, добавив, что "не стоит забывать о сохранении экологического равновесия и безопасности самих туристов".
Участники мероприятия сошлись во мнении, что организация турпотоков — основа для формирования благоприятного инвестиционного климата в регионах. "Сложно говорить о наращивании турпотоков без наличия современных судов для организации туров в Арктику. Такое путешествие может себе позволить далеко не каждый из-за высокой себестоимости. Совместно с Федеральным агентством по туризму мы обсудили возможности государственной поддержки и продвижения арктических туристических проектов в рамках ФЦП "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2019-2025 годы)". В программе запланированы средства для развития арктического туризма", — подытожил своё выступление Кривоносов.
По словам министра промышленности и предпринимательства Мурманской области Ольги Кузнецовой, в 2016 году регион посетили около 330 тысяч туристов при населении области 800 тысяч человек. Число китайских туристов за 2016 год выросло в 3 раза.
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Национальный парк "Русская Арктика" был создан 15 июня 2009 года. Тогда он включал в себя северную часть архипелага Новая Земля, острова Большие и Малые Оранские, Лошкина, Гемскерк и ряд других.
Труднодоступность и суровый климат территорий парка позволили выжить популяциям многих животных и сохранили первозданную красоту этих мест, несмотря на то, что люди знали об островах уже в XI-XII веках.
В XX веке благодаря техническому прогрессу люди нашли способ выжить в суровых климатических условиях Российской Арктики.
Баренцево море, омывающее территорию парка с запада, полностью не замерзает. Восточное Карское море, напротив, покрывается сплошным льдом на долгие месяцы.
Сегодня, чтобы посетить "Русскую Арктику", не надо быть военным или ученым-исследователем, можно просто приехать на экскурсию.
Многочисленные скалы парка заселяют около 20 видов птиц, пять из которых остаются здесь зимовать.
На территории парка находятся единственные в России доказанные места гнездования атлантического подвида черной казарки.
Малые гагарки на птичьем базаре бухты Тихая на острове Гукера архипелага Земля Франца-Иосифа.
Большая полярная чайка на скале Рубини острова Гукера архипелага Земля Франца-Иосифа.
Пять видов животных "Русской Арктики" — белая чайка, гренландский кит, нарвал, атлантический морж и белый медведь карско-баренцевоморской популяции — занесены в международную и российскую Красные книги.
"Русская Арктика" — дом для белых медведей, атлантических моржей, нерп, морских зайцев, песцов, северных оленей, белух, полярного подвида люрика и других.
На островах нацпарка находится важный очаг воспроизводства белого медведя карско-баренцевоморской популяции.
Белый медведь в Северном Ледовитом океане между Землей Франца-Иосифа и Северным полюсом.
Земля Франца-Иосифа, часть нацпарка "Русская Арктика" - важнейший район для поддержания и воспроизводства атлантического моржа, который обитает на архипелаге круглогодично.
Туры по "Русской Арктике" осуществляются с июня по сентябрь, когда погодные условия наиболее благоприятны для посещения парка неподготовленным человеком.