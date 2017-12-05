В Подмосковье в 2018 году появится новый турмаршрут "Гусарская баллада"

МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. В Подмосковье в следующем году появится новый турмаршрут "Гусарская баллада". Он пройдет по местам в Дмитровском районе, где снимался известный одноименный фильм Эльдара Рязанова, сообщил журналистам "усадьбовед" и блогер Вадим Разумов на совместной с министром культуры региона Оксаной Косаревой пресс-конференции.

Помимо усадьбы Ольгово, где проходили съемки фильма, туристы увидят красивую заброшенную церковь в Кузино и знаменитую дубовую рощу.

Разумов также сообщил, что в течение 2017 года туристические экспресс-электрички выезжали по специально созданным туристическим маршрутам не менее 20 раз. "Было использовано 40 вагонов и перевезено не менее полутора тысяч туристов", — сказал он.

Как отметила Косарева, путешествия на электричках становятся все более популярным видом туризма в Подмосковье. По Подмосковью путешествует не менее десяти тысяч человек в год.