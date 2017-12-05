В Подмосковье в 2018 году появятся туристические маршруты для детей

МОСКВА, 5 дек — РИА Недвижимость. Туристические маршруты для детей появятся в Подмосковье в 2018 году, сообщила журналистами министр культуры Московской области Оксана Косарева.

"В следующем году мы запускаем детские туристические маршруты по Подмосковью. Долгое время с детьми никто не хотел работать. Ребенок — сложный турист, если ему что-то не нравится, его не заставишь. Плюс существует ряд ограничений по перевозке детей. Но если вы детей не приучили к культуре поездок, то рано или поздно внутренний туризм выродится", — сказала Косарева.

По ее словам, в 2018 году в Подмосковье запустят два маршрута для детей. Это маршрут "Дорогами двух войн" с посещением Бородинского поля, разъезда Дубосеково в Волоколамском районе и других памятных мест, связанных с Отечественными войнами 1812 и 1941-1945 годов. И межрегиональный маршрут "Россия — родина космонавтики", который разрабатывается совместно со специалистами Калужской области, связанной с работой Константина Циолковского.

Ежегодно в Подмосковье происходят около 3 тысяч событий и мероприятий. В национальном рейтинге "Лидеры событийного туризма России 2017 года" Московская область заняла первое место.