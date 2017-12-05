В Узбекистане ввели единую туристическую визу

ТАШКЕНТ, 5 дек – РИА Новости. В Узбекистане вводится единая туристическая виза для индивидуальных иностранных туристов сроком на 30 дней, сообщает Sputnik Узбекистан.
Ранее иностранные граждане могли получить визу только на 7 или 15 дней.
При этом стоимость оформления въездной туристской визы снизилась с 60 до 40 долларов.
Документ также предусматривает снижение в два раза нижнего порога (с 10 до 5 человек) для оформления групповой туристской визы.
Как отмечает Sputnik Узбекистан, ранее действовавшее требование о том, что групповая туристическая виза оформляется при наличии как минимум 10 человек, вызывала затруднения.
В ноябре президент Шавкат Мирзиёев инициировал ряд мер по развитию туризма в стране.
В частности, глава государства поручил национальной авиакомпании "Узбекистон хаво йуллари" и Государственному комитету по развитию туризма до середины декабря принять действия по повышению культуры обслуживания в аэропортах и сделать процедуры оформления более удобными.
Кроме того, до конца декабря в международных аэропортах страны должны появиться туристические центры, предоставляющие информацию на иностранных языках о маршрутах, гостиницах, развлекательных объектах, транспортных и других услугах.
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