Спрос на авиабилеты в города ЧМ после жеребьевки вырос в два раза

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Продажи авиабилетов на период проведения чемпионата мира по футболу 2018 года в российские города, принимающие мундиаль, вырос в 2,2 раза сразу после того, как 1 декабря в Москве прошла жеребьевка группового этапа ЧМ, сообщил РИА Новости в понедельник директор по развитию сервиса OneTwoTrip Аркадий Гинес.

Собеседник агентства рассказал, что сразу после жеребьевки группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года, состоявшейся в Москве 1 декабря, болельщики начали активно планировать поездки на матчи, и продажи авиабилетов на период мундиаля в города, принимающие ЧМ, в минувшие выходные (пятница-воскресенье, 1-3 декабря) выросли в 2,2 раза по сравнению со средним показателем выходных ноября.

Гинес отметил, как анализ дат показывает, что болельщики стремятся попасть на церемонию и матч открытия, матчи сборной России и Аргентины, а также матчи других команд, проходящие в выходные дни.

"Жеребьевка группового этапа дала понимание, в каких городах будут играть конкретные команды, и болельщики начали планировать свои поездки. Несмотря на то, что проезд на железнодорожном транспорте для них будет бесплатным, есть значительная часть болельщиков, для которых принципиален вопрос времени, необходимого для перемещения между городами. Речь идет, например, о тех, кто хочет посетить несколько матчей, но не берет при этом отпуск на период чемпионата. Сейчас они бронируют авиабилеты, стремясь сделать это до более существенного увеличения цен, чем-то, которое мы видим на текущий момент", — прокомментировал ситуацию представитель сервиса.

Гинес уточнил, что средняя стоимость билета туда-обратно, приобретенного клиентами OneTwoTrip на период ЧМ (14 июня — 15 июля 2018), составляет 15,5 тысячи рублей, что на 11% больше аналогичного периода 2017 года. Наибольшим спросом у болельщиков пользуются Москва, Сочи, Санкт-Петербург, Калининград и Казань.

Советник по транспорту руководителя Федерального агентства по туризму Дмитрий Горин подтвердил, что резкий скачок спроса на авиабилеты в период ЧМ это естественный процесс.

"Как только появилась ясность, где, с кем и когда будут играть команды разных стран, люди начали активно бронировать авиационные рейсы именно под конкретные матчи. С учетом того полётные программы авиаперевозчиков уже есть, сейчас для болельщиков наступило оптимальное время, чтобы заказать билеты", — сообщил он.

Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира будут сыграны в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Сочи.