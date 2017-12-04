В "ТурСтат" назвали самую популярную новогоднюю ярмарку в России

Фестиваль Путешествие в Рождество на площади Революции в Москве. Архивное фото

Фестиваль Путешествие в Рождество на площади Революции в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Московская ярмарка "Путешествие в Рождество" заняла первую строчку рейтинга самых популярных новогодних и рождественских ярмарок России зимой 2017-2018 годов, сообщает в понедельник аналитическое агентство "ТурСтат".

Аналитическое агентство "ТурСтат" составило рейтинг лучших новогодних и рождественских фестивалей, праздников и ярмарок в России зимой 2017-2018 годов, где Москва заняла лидирующую позицию по привлекательности для туристов. Рейтинг составлен по результатам анализа популярности новогодних событий.

C 22 декабря по 14 января в Москве пройдет фестиваль "Путешествие в Рождество" цикла городских уличных фестивалей "Московские сезоны". Фестиваль состоится на 69 площадках столицы России, включая семь новых площадок на Садовом кольце. 31 декабря, 1 и 2 января Тверская улица станет пешеходной, где в честь наступающего Года театра состоятся театральные представления.

"Путешествие в Рождество" начнется 22 декабря. Готовим ярмарки, ледяные горки, спортивные игры — все, что вы любите. В этом году главная тема фестиваля — театр, поэтому вас ждет много спектаклей и уличных представлений. А в новогоднюю ночь площадки будут работать до 03.00", — написал на своей странице в Twitter мэр Москвы Сергей Собянин.

Прошлый фестиваль "Путешествие в Рождество" посетили более 12,2 миллиона человек, включая 4 миллиона туристов из российских регионов и из-за рубежа.

"Топ-10 популярных рождественских и новогодних ярмарок России 2017-2018 годов составляют "Путешествие в Рождество" в Москве, "Рождественская ярмарка" в Санкт-Петербурге, Новогодняя ярмарка в Ледовом городке в Екатеринбурге, Новогодняя ярмарка на Кремлевской набережной в Казани, праздник "Новогодняя столица России" в Ханты-Мансийске, "Горьковская елка" в Нижнем Новгороде, "Рождественская сказка в Вологде", Рождественская ярмарка "Твой #ЛучшийНовыйГод" во Владимире, Новогодняя ярмарка в Ярославле и Новогодняя ярмарка в Костроме", — сообщают в "ТурСтат".