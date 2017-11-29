Извержение вулкана не изменит прогноз Индонезии по турпотоку из России

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Извержение вулкана Агунг на Бали, который осложнил ситуацию на туристическом рынке Индонезии и привел к закрытию аэропорта Нгурах-Рай в Денпасаре, в конечном итоге не приведет к снижению планового показателя по турпотоку российских туристов в эту страну, сообщила РИА Новости менеджер Visit Indonesia Tourism Office (VITO Russia) Анна Приходько.

По ее словам, изначально было спрогнозировано около 108 тысяч туристов из России в Индонезию в 2017 году.

Ранее в СМИ сообщалось, что туристическая индустрия Индонезии терпит убытки после извержения вулкана Агунг. Зафиксировано огромное количество аннулирований уже приобретенных туров и бронирований. Кроме того, отменяют многие рейсы. В частности, представитель аэропорта Нгурах-Рай Ари Ахсан (Ari Ahsan) сообщил, что во вторник были отменены 443 рейса, что затронуло 59 тысяч пассажиров.

"Директор по развитию международного туризма в Европе, на Ближнем Востоке, Америке и Африке министерства туризма республики Индонезия Ниа Нисчая недавно заявил, что по итогам года его страна рассчитывает принять порядка 108 тысяч российских туристов. Я думаю, что этот показатель все-таки будет достигнут, так как сложная ситуация, вызванная извержением вулкана на Бали, продлилась всего несколько дней", — сказала Приходько.

Она выразила надежду, что большого влияния на туристические потоки текущие события не окажут, так как ситуация уже начинает налаживаться. "Сегодня в 14.28 по местному времени (09.28 мск) был открыт аэропорт Нгурах-Рай на острове Бали. Теперь постепенно будут отправляться все отложенные рейсы, тем более что некоторые из них уже запущены", — прокомментировала ситуацию Приходько.

Представитель VITO Russia рассказала, что сам аэропорт Нгурах-Рай нисколько не пострадал, так как он расположен в Денпасаре, на большом расстоянии от вулкана, и уточнила, что в этом районе сейчас абсолютно ясное голубое небо, а все службы воздушной гавани прекрасно функционируют.

"Губернатор Бали вчера обратился к отельерам с просьбой предоставить туристам, которые не могут покинуть остров из-за закрытия аэропорта, одну бесплатную ночь в гостинице, а в дальнейшем разрешить гостям оплачивать свое вынужденное проживание со скидкой 50%. Новогодние праздники начнутся уже совсем скоро, я думаю, что многие туристы захотят провести свои каникулы на Бали. Скорее всего, владельцы отелей пойдут навстречу гостям и сделают для них интересные и выгодные предложения", — резюмировала Приходько.