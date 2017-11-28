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Туризм

Увеличение числа чартерных рейсов компенсирует рост цен на авиаперелеты

17:1228.11.2017
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© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкАвиакомпания ВИМ-Авиа прекратила чартерные рейсыАвиакомпания ВИМ-Авиа прекратила чартерные рейсы
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Представители туристического бизнеса не исключают, что цены на авиационные транспортные услуги в 2018 году вырастут, но рассчитывают сдерживать увеличение стоимости конечного турпродукта за счет увеличения числа более дешевых чартерных рейсов, сообщил во вторник РИА Новости советник по транспорту руководителя Федерального агентства по туризму Дмитрий Горин.

Ранее в СМИ сообщалось, что авиакеросин подорожал на четверть за полгода, и что это приведет к росту цен на авиабилеты уже в ближайшее время.

Собеседник агентства подтвердил, что по оценкам туроператоров, цены, которые предлагаются на авиаперевозку в 2017 году в среднем выросли на 20-25% по сравнению с предыдущим годом. При этом он уточнил, что в пределах туристических пакетов увеличилась только стоимость авиабилетов, а по наземному обслуживанию цены внутри России пока фактически не изменились.

Рассуждая о том, что цены на авиаперевозки продолжат расти и в 2018 году, Горин выделил две причины. "Во-первых, в наступающем году на рынке будет меньше демпинговых цен, мы же не можем отрицать, что в 2017 году демпинг был. Во вторых, стоимость авиационного топлива в 2017 году действительно выросла. Хоть цена на топливо не составляет 100% в тарифе авиаперевозок, но имеет существенное значение", — пояснил эксперт.

По его мнению, оба эти фактора неизбежно отразятся на изменении тарифов на авиаперевозку. "Нельзя говорить о глобальном повышении цен на туристическое обслуживание, но если будет повышение цен на топливо, то к следующему летнему сезону можно ожидать коррекцию стоимости турпакетов. Это будет зависеть от совокупности факторов, в том числе, от курсов валют и многого другого", — прокомментировал ситуацию Горин.

"Сейчас туроператоры выражают обеспокоенность тем, что цена на авиационные услуги может повыситься. Единственным вариантом сдерживания роста цен на туристические пакеты может стать увеличение количества чартерных рейсов, которые априори остаются более дешевыми", — резюмировал собеседник.

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