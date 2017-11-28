Ростуризм напоминил о неблагоприятной обстановке на Мадагаскаре

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Ростуризм вновь напоминает россиянам, планирующим турпоездки на Мадагаскар, о неблагоприятной эпидемиологической обстановке на острове, сообщает ведомство во вторник.

В понедельник Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что острая фаза вспышки чумы на Мадагаскаре пройдена, но отдельные случаи заболевания могут возникать до апреля 2018 года. По информации ВОЗ, с 1 августа по 22 ноября на Мадагаскаре чумой заболели 2348 человек, из них 202 скончались. Большинство смертей было от легочной чумы, которая передается от человека к человеку и без должного лечения может убить пациента за сутки.

"Ростуризм рекомендует россиянам, планирующим турпоездки на Мадагаскар, учитывать неблагоприятную эпидемиологическую обстановку на острове, а туристам, уже находящимся на острове, – соблюдать профилактические меры", — говорится в сообщении.

Для предотвращения заражения чумой при нахождении на территории очага чумы ведомство рекомендует избегать контактов с живыми и павшими грызунами. "Выбирать места размещения стоянок туристических групп так, чтобы вблизи них не было грызунов, места расположения палаток необходимо обрабатывать инсектицидом, а одежду – репеллентом", — добавляет Ростуризм.

Помимо этого, ведомство призывает туроператоров информировать своих клиентов о возможном риске заражения инфекционными болезнями при поездах на этот остров.

В октябре Ростуризм уже предупреждал об опасности заражения чумой при поездке на Мадагаскар. Чума — острое природно-очаговое инфекционное заболевание группы карантинных инфекций, протекающее с исключительно тяжелым общим состоянием, лихорадкой, поражением лимфоузлов, легких и других внутренних органов, часто с развитием сепсиса. Заболевание характеризуется высокой летальностью и крайне высокой заразностью.