В "Серебряное ожерелье России" добавят десять маршрутов из Ленобласти

С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 ноя — РИА Новости. Власти Ленинградской области разработали для проекта "Серебряное ожерелье России" 10 маршрутов, которые рассказывают о различных периодах в истории региона, рассказал на заседании совета при полномочном представителе президента России в Северо-Западном федеральном округе губернатор Александр Дрозденко.

По его словам, увеличение интереса туристов к областным достопримечательностям связано с реализацией комплекса мероприятий, направленных на развитие туристской и транспортной инфраструктуры.

Маршруты на любой вкус

"Для проекта "Серебряное ожерелье России" мы разработали 10 маршрутов, которые рассказывают о различных периодах в истории нашего региона и позволяют познакомиться с памятниками деревянного зодчества и петровской эпохи, крепостями и храмами, подвигом защитников Ленинграда и городами воинской славы. Наша задача привлекать туристов разных возрастов и интересов, делая их поездку в Ленинградскую область максимально комфортной", — отметил Дрозденко.

Губернатор рассказал, что в настоящий момент ведется комплексная реставрация Выборга, созданы условия для захода судов в Старую Ладогу, планируется обустройство автобусных стоянок с объектами придорожной инфраструктуры. Кроме того, в рамках реализации проекта "Комфортная среда" начата работа по благоустройству скверов и площадей в крупных городах региона.

Также в ходе заседания совета Дрозденко поднял вопрос о возможности посещения Ивангорода российскими туристами, не имеющими заграничного паспорта и действующей визы. По его словам, в случае упрощения приграничного режима тысячи россиян смогут увидеть ход реставрации объектов Ивангородской крепости, посетить музей Ивана Билибина и совершить прогулку по набережной на реке Нарва. Тем самым у региона появятся дополнительные возможности для развития малого и среднего бизнеса — основы туристской отрасли.

Директор ГБУК ЛО "Историко-архитектурного музея-заповедника "Выборгский замок" и историко-этнографического музея-заповедника "Ялкала" Владимир Цой заявил, что он полностью поддерживает инициативу губернатора, так как подобные существующие ограничения являются преградой для посещения музея не только туристами, но и препятствуют работе музейного сообщества.

"На мой взгляд, вообще существующие пограничные зоны в России являются анахронизмом, их стоило бы отменить вообще, конечно, за исключением территорий погранпунктов. К сожалению, это вызывает очень большое количество неудобств. К примеру, у нас есть потрясающий проект российско-финского веломаршрута, который натыкается на то, что проходит по погранзоне. Исправить ситуацию может принципиальное решение на уровне Российской Федерации", — сказал Цой.

Знаменитая твердыня

По его словам, даже для представителей музейного сообщества существует проблема приехать для обмена опытом в Ивангородский филиал. "Приходится постоянно оформлять командировочные, чтобы просто приехать в музей к коллегам, это дикая история", — считает Цой.

В этом году в честь 252-летия крепости и 90-летия Ленинградской области прошло торжественное гашение почтовой марки номиналом 90 рублей. Специально для церемонии гашения первого дня были выпущены художественные штемпели: "90 лет Ленинградской области" и "525 лет Ивангородской крепости". Их оттиски были поставлены в Доме правительства на 20 конвертах.

Ивангородская крепость была возведена летом 1492 года на правом берегу реки Нарвы для защиты Новгородской земли от её западных соседей. Ивангород, названный в честь Ивана III, стал форпостом русской земли на границе с Ливонией, где на левом берегу реки с XIII века стояла датская крепость (Нарвская крепость), которую затем расширил и укрепил Ливонский орден. Крепость стала не только мощным оборонительным укреплением на северо-западных границах российского государства, но и важной стратегической базой в борьбе за выход в Балтийское море.

В рамках международного проекта областным "Музейным агентством" в 2013-2014 годах были проведены работы по реставрации Малого порохового амбара и консервации Четвероугольной крепости 1492 года. В настоящее время Ивангородская крепость является музейно-культурным центром, где проводятся экскурсии, областные и городские мероприятия.

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