В Календарь событий Тамбовщины в 2018 году войдут 60 значимых мероприятий

ТАМБОВ, 27 ноя — РИА Новости. Шестьдесят самых значимых туристических мероприятий — фестивалей, необычных акций, спортивных мероприятий и гастрономических праздников — войдут в 2018 году в Календарь событий Тамбовской области, где событийный туризм стал одной из одной из самых быстроразвивающихся сфер экономики, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.

Календарь событий для туристов, в котором перечислены самые крупные и значимые мероприятия Тамбовщины, содержится полная информация о них и контакты организаторов, издается в регионе уже несколько лет.

"Событийный туризм – одно из самых динамично развивающихся туристических направлений на Тамбовщине, его особенность — разноплановость. В 2018 году в Календарь войдут на 10 мероприятий больше, чем в уходящем году. Некоторые пройдут впервые, например, праздник первоцвета в Знаменском районе, Фруктовый вернисаж в Петровском районе, праздник неваляшки в Котовске, где производят эти традиционные куклы. Есть праздники, которые уже проводились, но в первый раз включены в Календарь: Татарский сабантуй в селе Энгуразово, котовский ARTfest и Фестиваль козла — символа "козловских гуляний", которыми в городе Мичуринске в феврале провожают зиму. Появится в Календаре и новый раздел, посвященный 145-летию со дня рождения композитора Сергея Рахманинова, чье имя неразрывно связано с тамбовским краем", — сказал собеседник агентства.

По его словам, презентация Календаря состоится в декабре. Бесплатная электронная версия издания, доступная для просмотра и скачивания, будет размещена на Информационно-туристическом портале Тамбовской области.

"Внутренний туризм стал привлекательной отраслью тамбовской экономики. Причем развитие туризма стимулирует развитие других сфер — транспортной, гостиничной, дорожной, торговли и общепита. В результате возрастает валовый региональный продукт. Задача — развивать новые туристические направления, особенно в сфере событийного туризма", — приводит пресс-служба слова губернатора региона Александра Никитина.

В пресс-службе добавили, что в Национальном рейтинге развития событийного туризма, составленного в этом году, Тамбовская область входит в высшую, золотую лигу регионов, занимая 24-е место в списке "Лучших из лучших".

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