Власти Крыма назвали преимущества отдыха на полуострове

Вид с мыса Плака в поселке Утес в Крыму. Архивное фото

Вид с мыса Плака в поселке Утес в Крыму. Архивное фото

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости, Виктор Лященко. Преимущества Крыма как курорта — в богатом историко-культурном наследии, развитой санаторно-курортной отрасли и различных видах туризма, заявил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко, слова которого приводит пресс-служба ведомства.

"Крым конкурентоспособен по отношению ко многим участникам туристического рынка во всем мире. Основными преимуществами полуострова являются богатое историческое и культурное наследие, развитая санаторно-курортная отрасль, большое количество и возможность посещения заповедников и особо охраняемых территорий, гастрономический, событийный, а также деловой туризм", — отметил Волченко.

По его словам, все эти преимущества в комплексе с формированием имиджевой и информационной составляющей дают возможность для создания уникального образа курорта и закладываются в программу комплексного развития туристической отрасли Крыма.

Ранее сообщалось, что к концу ноября этого года Крым посетили 5,085 миллиона туристов. За 2016 год в Крыму побывали 5,57 миллиона туристов, в 2015 году — 4,6 миллиона.

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