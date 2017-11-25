Ростуризм просит туроператоров информировать о вспышке бруцеллеза в США

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Ростуризм призывает туроператоров информировать россиян, собирающихся ехать в США, о риске заболевания бруцеллезом, сообщается на сайте ведомства в субботу.

Ранее Роспотребнадзор сообщил о вспышке бруцеллеза в США, возбудители заболевания обнаружены в молочных продуктах Udder Milk, опасность заражения существует в четырех штатах на северо-восточном побережье: Коннектикуте, Нью-Джерси, Нью-Йорке и Род-Айленде.

"Федеральное агентство по туризму призывает туроператоров, реализующих туры в вышеуказанные штаты США, информировать своих клиентов о возможных рисках заболевания. Ростуризм рекомендует российским туристам, планирующим поездку или находящимся на территории США, учитывать данную информацию и избегать употребления в пищу молочных продуктов компании Udder Milk", — подчеркивает ведомство.

Отмечается, что штамм возбудителя бруцеллеза Brucella abortus RB51 особенно опасен для беременных женщин и устойчив к антибиотикам, которые обычно назначаются для лечения бруцеллеза.

Бруцеллез – острое инфекционно-аллергическое заболевание, передающееся от больных, преимущественно, сельскохозяйственных животных человеку — при непосредственном контакте или употреблении инфицированных мясомолочных продуктов, не прошедших достаточную термическую обработку. Характеризуется множественным поражением органов и систем организма.