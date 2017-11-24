Ростуризм призвал россиян, находящихся в Лондоне, к осторожности

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Ростуризм призывает россиян в Лондоне следить за сообщениями местных властей, проявлять осмотрительность и соблюдать меры личной безопасности на фоне сообщений об инциденте в метро, которые позже не подтвердились.

Ранее в пятницу британская транспортная полиция получила сообщения о выстрелах на станции лондонского метро Oxford Circus. Однако позже Скотланд-Ярд сообщил, что информация о стрельбе не подтвердилась.

"Ростуризм рекомендует российским туристам, находящимся в Лондоне, следить за сообщениями местных властей, избегать района происшествия, проявлять осмотрительность и соблюдать меры личной безопасности", — говорится в сообщении российского ведомства.

Ростуризм находится на связи с ситуационно-кризисным центром МИД России и следит за ситуацией.