В Сочи появится появится морское сообщение между курортными районами

СОЧИ, 23 ноя – РИА Новости. Между курортными портопунктами Сочи в 2018 году будет налажено морское сообщение, заявил глава города Сочи Анатолий Пахомов на пленарном заседании Международного туристского форума SIFT 2017 (Sochi International Forum for Tourism).

"В 2018 году между курортными территориями Сочи будет налажено морское сообщение. У нас есть корабль "Аква Лоо", который вмещает 250 пассажиров. Он будет курсировать между портопунктами. Это Лазаревское, Дагомыс, Сочи, Мацеста, Адлер, село Веселое. Считаем, что это только начало возрождения морских сообщений", — заявил Пахомов.

Международный туристский форум SIFT 2017 начал свою работу в Сочи в четверг. Это уже четвертый форум, посвященный туристической отрасли России. В рамках мероприятия запланирована насыщенная деловая программа и специализированная выставка.