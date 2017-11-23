В КЧР открылся мост на автодороге, ведущий к курортам Архыз и Домбай

ЧЕРКЕССК, 23 ноя — РИА Новости. Новый мостовой переход через реку Кубань на автодороге А-155 Черкесск-Домбай открылся в Карачаево-Черкесии, сообщает пресс-служба главы КЧР.

Новый мост длиной 146 метров построен на 37-м километре автодороги А-155 Черкесск-Домбай, общая протяженность которой составляет 119 километров. Он связывает горнолыжные курорты Домбай и Архыз КЧР с городом Черкесск и городами-курортами Кавминвод. В церемонии открытия моста приняли участие министр РФ по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов, глава республики Рашид Темрезов, начальник управления дорогами "Кавказ" Руслан Лечхаджиев, строители и жители региона.

"Дороги Карачаево-Черкесии — это визитная карточка всего Северного Кавказа. Большое количество гостей Кавказа, туристов ежегодно проезжают по этой трассе. Она формирует настроение и желание еще раз вернуться, гарантирует безопасность дорожного движения", — цитируются слова Кузнецова на сайте министерства РФ по делам Северного Кавказа, выступившего на открытии моста.

Глава КЧР в своем выступлении отметил, что благодаря поддержке Минтранспорта России и Росавтодора, "в республике появилось еще одно мостовое сооружение, которое можно смело назвать образцом современного дорожного строительства".

"Миллион туристов, которые посетили нашу республику в прошлом году, все гости Карачаево-Черкесии проезжают по этой дороге. В этом году мы ожидаем еще больше гостей, и я уверен, что улучшение качества дорожной отрасли будет привлекать еще больше туристов", — цитирует пресс-служба слова Темрезова.

Сооружение моста началось в 2014 году взамен старого перехода, построенного в середине прошлого века. На новом мосту уложено асфальтобетонное покрытие на четырех полосах движения, ширина проезжей части теперь составляет 9 — 11,5 метров. Установлено более 500 метров линий освещения, новые знаки, укреплены кюветы, построено семь подпорных стен и 1,5 километра тротуаров с барьерными ограждениями. При выполнении работ на объекте уложено более 5 тысяч тонн асфальтобетонной смеси. Верхний слой покрытия выполнен из щебеночно-мастичного асфальтобетона, установлена экологичная водоочистная система, которая фильтрует сточные воды с дорожного полотна перед их попаданием в реку.

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