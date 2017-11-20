Крымчане не будут платить курортный сбор, заявили власти полуострова

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя — РИА Новости. В Крыму от уплаты курортного сбора будут освобождены все жители республики, сообщил глава комитета госсовета Крыма по санаторно-курортному комплексу Алексей Черняк.
По его словам, такая норма закреплена в проекте регионального закона о введении курортного сбора, который будет рассмотрен на ближайшей сессии крымского парламента.
Черняк напомнил, что от уплаты курортного сбора, согласно федеральному законодательству, освобождены 19 категорий граждан. "Мы дополняем этот список в нашем региональном проекте: лица, направленные на лечение в рамках обязательного медицинского или социального страхования, а также лица, имеющие регистрацию на территории республики Крым. Мы освобождаем всех крымчан. Независимо от того, где ни живут, они не платят никакой налог", — сказал Черняк на заседании профильного комитета.
Кроме того, по его словам, от уплаты курортного сбора будут освобождены и несовершеннолетние. "Все лица до 18 лет полностью освобождаются от уплаты этого налога. Платят только родители, взрослые и то, если они не попадают под льготы", — сказал Черняк.
Крымским законопроектом предлагается собирать курортный сбор с 1 мая по 30 сентября. Ставка сбора за фактические сутки проживания – 10 рублей. На сегодняшний день называются две даты начала взимания сбора: 1 мая 2018 года и 1 мая 2019 года. Окончательное решение должен принять глава Крыма Сергей Аксенов.