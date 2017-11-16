Туроператор West-line Travel сообщил о прекращении деятельности

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Туроператор West-line Travel в четверг сообщил о прекращении своей деятельности из-за невозможности исполнять обязанности перед туристами и заказчиками по заключенным договорам, следует из сообщения на сайте туроператора.

Прекращение деятельности связано с сильным падением спроса на туристский продукт.

"В связи с невозможностью исполнять свои обязательства перед туристами и заказчиками по договорам реализации туристского продукта ООО "Вэст-Лайн Тревел" вынуждено объявить о прекращении своей деятельности", — говорится в сообщении.

Пострадавшим туристам и иным заказчикам туристского продукта в компании советуют обращаться с требованиями о выплате страхового возмещения в компанию "Согласие".