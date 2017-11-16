МИД рекомендовал россиянам воздержаться от туристических поездок в Зимбабве

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. МИД России рекомендует гражданам РФ воздержаться от туристических поездок в Зимбабве в связи с осложнением внутриполитической ситуации в этой стране.

"По сообщениям посольства России в Хараре, ситуация в Зимбабве, в целом, спокойная… Тем не менее, мы рекомендуем российским гражданам на время воздержаться от туристических поездок в Зимбабве", — сказала на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Продолжаем внимательно следить за развитием событий", — отметила она.

Ранее сообщалось, что военные взяли под контроль телецентр в Хараре и резиденцию президента Роберта Мугабе. На улицах города появилась бронетехника. Мугабе в телефонной беседе со своим коллегой из ЮАР Джейкобом Зумой подтвердил, что военные удерживают его под домашним арестом. Сообщалось, что супруга и вероятный преемник президента Грейс Мугабе бежала из страны, а уволенный вице-президент Эммерсон Мнангагва вернулся в столицу, чтобы возглавить правительство. Мугабе, которому 93 года, руководил страной с объявления ею независимости в 1980 году.