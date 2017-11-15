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Туризм

Несколько тысяч человек примут участие в выставке "ЮграТур 2017"

18:2215.11.2017
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© РИА Новости / Александр ЮрьевПерейти в фотобанкГород Ханты-Мансийск. Архивное фотоГород Ханты-Мансийск. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Юрьев
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 15 ноя — РИА Новости. Несколько тысяч человек, как из России, так и из-за рубежа примут участие в XVI Туристской выставке-ярмарке "ЮграТур 2017", которая пройдет в Ханты-Мансийске с 17 по 19 ноября, сообщил РИА Новости представитель управления туризма департамента промышленности Ханты-Мансийского автономного округа — Югры.

Этнографический туристский маршрут для туристов в Югре
© РИА Новости / Александра Науменко
Югра намерена удвоить число туристов по этно-маршруту к 2021
Туристская выставка-ярмарка "ЮграТур" ежегодно проходит в Ханты-Мансийске, начиная с 2001 года. География участников выставки охватывает все федеральные округа Российской Федерации. За последние четыре года выставка приобрела международный характер, ее участниками стали представители Чехии, Болгарии, Словакии, Китая.

По данным управления, мероприятие объединяет два направления: развитие внутреннего туризма, которое предполагает организацию различных туров для российских и иностранных туристов на территории автономного округа и выездной туризм, где представляется презентация услуг туристических компаний России и зарубежья для населения Югры.

"Несомненный интерес для туристов представляет культура обско-угорских народов ханты, манси и лесных ненцев, живущих на территории автономного округа в течение трёх тысячелетий. Самобытная культура коренных малочисленных народов Севера, обряды и ритуалы, этнический музыкальный фольклор, традиционные промыслы — рыбалка и охота, способствуют развитию этнографического туризма в Югре", — пояснил представитель управления туризма.

По его словам, туроператоры автономного округа совместно с 19 национальными общинами коренных малочисленных народов Севера формируют этнотуры, туристские этнографические программы и маршруты.
Он также добавил, что событийной составляющей туристских этнографических программ являются национальные праздники коренных малочисленных народов Севера: "День обласа", "День рыбака", "Праздник трясогузки", фестиваль исторического моделирования и этнической музыки "Мангазейский ход" и многие другие мероприятия.

Одним из главных событий этого года, по словам представителя управления туризма, станет проект Ханты-Мансийск — Новогодняя столица, который будет проводиться при поддержке министерства культуры РФ. На выставочных мероприятиях будет организована дегустация национальных блюд коренных малочисленных народов Севера "Попробуй Югру на вкус.

По данным управления туризма округа, количество туристов, воспользовавшихся этнографическими программами и посетивших этностойбища автономного округа за январь — октябрь 2017 года, составило более 17 тысяч человек. Так, по прогнозам специалистов, в 2017 году количество туристов в Югре составит 540 тысяч человек, что больше на 1,9 %, чем за аналогичный период 2016 года (530 тысяч человек).

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Этнотуризм в Югре
© РИА Новости / Александра НауменкоТуристы, желающие познакомиться с бытом и обычаями коренных народов ханты и манси, могут посетить этнографическое стойбище Лук-Яун в 10 километрах от поселка Федоровский Сургутского района.Этнотуризм в Югре
© РИА Новости / Александра Науменко
Туристы, желающие познакомиться с бытом и обычаями коренных народов ханты и манси, могут посетить этнографическое стойбище Лук-Яун в 10 километрах от поселка Федоровский Сургутского района.
© РИА Новости / Александра НауменкоВ переводе с казымского диалекта хантыйского языка Лук-Яун значит "глухариная река".Этнотуризм в Югре
© РИА Новости / Александра Науменко
В переводе с казымского диалекта хантыйского языка Лук-Яун значит "глухариная река".
© РИА Новости / Александра НауменкоДля рыбного промысла народы ханты и манси используют обласы – лодки из цельного ствола кедра или осины, изготавливающиеся специально для каждого члена семьи, под его рост и вес.Этнотуризм в Югре
© РИА Новости / Александра Науменко
Для рыбного промысла народы ханты и манси используют обласы – лодки из цельного ствола кедра или осины, изготавливающиеся специально для каждого члена семьи, под его рост и вес.
© РИА Новости / Александра НауменкоУ ханты и манси есть не только чумы, но и "зимники" - бревенчатые дома, утепленные мхом, в которых они проводят холодное время года.Этнотуризм в Югре
© РИА Новости / Александра Науменко
У ханты и манси есть не только чумы, но и "зимники" - бревенчатые дома, утепленные мхом, в которых они проводят холодное время года.
© РИА Новости / Александра НауменкоХанты и манси провожают весну праздником Трясогузки, которая, по преданию, несет на крыльях тепло и Большой Свет – белые ночи. Женщины и мужчины надевают национальную одежду, символизирующую маленькую птичку, головной убор также напоминает трясогузку.Этнотуризм в Югре
© РИА Новости / Александра Науменко
Ханты и манси провожают весну праздником Трясогузки, которая, по преданию, несет на крыльях тепло и Большой Свет – белые ночи. Женщины и мужчины надевают национальную одежду, символизирующую маленькую птичку, головной убор также напоминает трясогузку.
© РИА Новости / Александра НауменкоДля ханты и манси олени - это и пропитание, и транспорт. Шкура и мех используются для изготовления одежды, а сухожилия - в качестве нитей. Загон для оленей может вмещать от 8 до 50 животных. Поймать оленя легче, когда он не скинул рога. Леонид Землин обучен этому ремеслу с 10 лет.Этнотуризм в Югре
© РИА Новости / Александра Науменко
Для ханты и манси олени - это и пропитание, и транспорт. Шкура и мех используются для изготовления одежды, а сухожилия - в качестве нитей. Загон для оленей может вмещать от 8 до 50 животных. Поймать оленя легче, когда он не скинул рога. Леонид Землин обучен этому ремеслу с 10 лет.
© РИА Новости / Александра НауменкоОхота – традиционный промысел хантов и манси. Мальчики в знак доказательства того, что умеют охотиться, должны в 7 лет принести отцу белку, которой они попали стрелой в глаз. Женщины у северных народов также умеют охотиться с малых лет.Этнотуризм в Югре
© РИА Новости / Александра Науменко
Охота – традиционный промысел хантов и манси. Мальчики в знак доказательства того, что умеют охотиться, должны в 7 лет принести отцу белку, которой они попали стрелой в глаз. Женщины у северных народов также умеют охотиться с малых лет.
© РИА Новости / Александра НауменкоВосточные манси используют няль - вид давящей ловушки с наживкой на боровую дичь: глухаря, рябчика, тетерева, белую и тундровую куропатку. Вокруг няля ставят капканы.Этнотуризм в Югре
© РИА Новости / Александра Науменко
Восточные манси используют няль - вид давящей ловушки с наживкой на боровую дичь: глухаря, рябчика, тетерева, белую и тундровую куропатку. Вокруг няля ставят капканы.
© РИА Новости / Александра НауменкоВ деревне Русскинская, в 130 километрах от Сургута располагается еще один объект этнотуризма - Центр национальной культуры. Ханты Фаина и Майя научат туристов наносить изображение глухарки на бересту, делать маленьких кукол, плести ворону из бисера.Этнотуризм в Югре
© РИА Новости / Александра Науменко
В деревне Русскинская, в 130 километрах от Сургута располагается еще один объект этнотуризма - Центр национальной культуры. Ханты Фаина и Майя научат туристов наносить изображение глухарки на бересту, делать маленьких кукол, плести ворону из бисера.
© РИА Новости / Александра НауменкоРукоделием женщины ханты и манси занимаются в основном зимой. Ценится вышивка и украшения из бисера, меховые кулоны и куклы, выполненные из текстиля, меха и веточек березы.Этнотуризм в Югре
© РИА Новости / Александра Науменко
Рукоделием женщины ханты и манси занимаются в основном зимой. Ценится вышивка и украшения из бисера, меховые кулоны и куклы, выполненные из текстиля, меха и веточек березы.
© РИА Новости / Александра НауменкоСанквылтап на мансийском языке и нарс-юх на хантыйском - это национальный струнный щипковый инструмент, напоминающий по форме лодку. Его полукруглое днище выдалбливается из дерева.Этнотуризм в Югре
© РИА Новости / Александра Науменко
Санквылтап на мансийском языке и нарс-юх на хантыйском - это национальный струнный щипковый инструмент, напоминающий по форме лодку. Его полукруглое днище выдалбливается из дерева.
© РИА Новости / Александра НауменкоXантыйская и мансийская музыка – это акапельное (одноголосное) пение. Часто напевы и наигрыши основаны на импровизации.Этнотуризм в Югре
© РИА Новости / Александра Науменко
Xантыйская и мансийская музыка – это акапельное (одноголосное) пение. Часто напевы и наигрыши основаны на импровизации.
© РИА Новости / Александра НауменкоБереста издревле считается "золотом" России. Северные народы использовали легкий и прочный, водоотталкивающий материал на рыбалке, охоте, в строительстве. В берестяных колыбелях качали младенцев, в бересту одевались и обувались, в ней хранили продукты и переносили вещи.Этнотуризм в Югре
© РИА Новости / Александра Науменко
Береста издревле считается "золотом" России. Северные народы использовали легкий и прочный, водоотталкивающий материал на рыбалке, охоте, в строительстве. В берестяных колыбелях качали младенцев, в бересту одевались и обувались, в ней хранили продукты и переносили вещи.
© РИА Новости / Александра НауменкоЕще одна достопримечательность Русскинской - Музей природы и человека. Помимо таксидермической коллекции Александра Ядрошникова, чье имя носит музей, здесь построено стилизованное стойбище коренных народов Севера.Этнотуризм в Югре
© РИА Новости / Александра Науменко
Еще одна достопримечательность Русскинской - Музей природы и человека. Помимо таксидермической коллекции Александра Ядрошникова, чье имя носит музей, здесь построено стилизованное стойбище коренных народов Севера.
© РИА Новости / Александра НауменкоДетский праздник в музее Ядрошникова. Игра в ручеек проходит возле лабаза – помоста для хранения продуктов у северных народов.Этнотуризм в Югре
© РИА Новости / Александра Науменко
Детский праздник в музее Ядрошникова. Игра в ручеек проходит возле лабаза – помоста для хранения продуктов у северных народов.
© РИА Новости / Александра НауменкоЕсть в Югре не только этнографические деревни, но и самые настоящие стойбища - далеко в тайге, куда без спецтранспорта не добраться.Этнотуризм в Югре
© РИА Новости / Александра Науменко
Есть в Югре не только этнографические деревни, но и самые настоящие стойбища - далеко в тайге, куда без спецтранспорта не добраться.
© РИА Новости / Александра НауменкоХанты Степан Кечимов и его жена Зинаида вместе с внучкой живут на стойбище, относящемся к Ульт-Ягунскому поселковому совету Сургутского района. Семь-восемь месяцев в году – в постоянном деревянном "зимнике", остальное время - в чуме из сосновых жердей и брезента.Этнотуризм в Югре
© РИА Новости / Александра Науменко
Ханты Степан Кечимов и его жена Зинаида вместе с внучкой живут на стойбище, относящемся к Ульт-Ягунскому поселковому совету Сургутского района. Семь-восемь месяцев в году – в постоянном деревянном "зимнике", остальное время - в чуме из сосновых жердей и брезента.
© РИА Новости / Александра НауменкоВ зимнее время Зина сама выделывает шубы из чернобурки, оленя, лисы и украшает их национальным орнаментом.Этнотуризм в Югре
© РИА Новости / Александра Науменко
В зимнее время Зина сама выделывает шубы из чернобурки, оленя, лисы и украшает их национальным орнаментом.
© РИА Новости / Александра НауменкоНа одну шубу уходит три – четыре месяца. Женщина у ханты и манси, помимо рукоделия, ведения хозяйства и воспитания детей, также сама ставит чум.Этнотуризм в Югре
© РИА Новости / Александра Науменко
На одну шубу уходит три – четыре месяца. Женщина у ханты и манси, помимо рукоделия, ведения хозяйства и воспитания детей, также сама ставит чум.
© РИА Новости / Александра НауменкоМедвежьи шкуры здесь не в диковинку. Напротив, как говорит Кечимов, медведи часто "шалят" и задирают оленей. По закону разрешение на отстрел медведя может дать только специальная инспекция, которая выезжает на стойбище. Иначе приходится платить большой штраф.Этнотуризм в Югре
© РИА Новости / Александра Науменко
Медвежьи шкуры здесь не в диковинку. Напротив, как говорит Кечимов, медведи часто "шалят" и задирают оленей. По закону разрешение на отстрел медведя может дать только специальная инспекция, которая выезжает на стойбище. Иначе приходится платить большой штраф.
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