Несколько тысяч человек примут участие в выставке "ЮграТур 2017"

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 15 ноя — РИА Новости. Несколько тысяч человек, как из России, так и из-за рубежа примут участие в XVI Туристской выставке-ярмарке "ЮграТур 2017", которая пройдет в Ханты-Мансийске с 17 по 19 ноября, сообщил РИА Новости представитель управления туризма департамента промышленности Ханты-Мансийского автономного округа — Югры.

Туристская выставка-ярмарка "ЮграТур" ежегодно проходит в Ханты-Мансийске, начиная с 2001 года. География участников выставки охватывает все федеральные округа Российской Федерации. За последние четыре года выставка приобрела международный характер, ее участниками стали представители Чехии, Болгарии, Словакии, Китая.

По данным управления, мероприятие объединяет два направления: развитие внутреннего туризма, которое предполагает организацию различных туров для российских и иностранных туристов на территории автономного округа и выездной туризм, где представляется презентация услуг туристических компаний России и зарубежья для населения Югры.

"Несомненный интерес для туристов представляет культура обско-угорских народов ханты, манси и лесных ненцев, живущих на территории автономного округа в течение трёх тысячелетий. Самобытная культура коренных малочисленных народов Севера, обряды и ритуалы, этнический музыкальный фольклор, традиционные промыслы — рыбалка и охота, способствуют развитию этнографического туризма в Югре", — пояснил представитель управления туризма.

По его словам, туроператоры автономного округа совместно с 19 национальными общинами коренных малочисленных народов Севера формируют этнотуры, туристские этнографические программы и маршруты.

Он также добавил, что событийной составляющей туристских этнографических программ являются национальные праздники коренных малочисленных народов Севера: "День обласа", "День рыбака", "Праздник трясогузки", фестиваль исторического моделирования и этнической музыки "Мангазейский ход" и многие другие мероприятия.

Одним из главных событий этого года, по словам представителя управления туризма, станет проект Ханты-Мансийск — Новогодняя столица, который будет проводиться при поддержке министерства культуры РФ. На выставочных мероприятиях будет организована дегустация национальных блюд коренных малочисленных народов Севера "Попробуй Югру на вкус.

По данным управления туризма округа, количество туристов, воспользовавшихся этнографическими программами и посетивших этностойбища автономного округа за январь — октябрь 2017 года, составило более 17 тысяч человек. Так, по прогнозам специалистов, в 2017 году количество туристов в Югре составит 540 тысяч человек, что больше на 1,9 %, чем за аналогичный период 2016 года (530 тысяч человек).

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