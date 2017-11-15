В Крыму появятся школы гостеприимства

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя — РИА Новости. В Крыму намерены развивать индустрию гостеприимства, первый пилотный проект уже находится в стадии разработки, сообщил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.
"Развитие индустрии гостеприимства, в том числе за счет создания обучающих центров — школ гостеприимства. Пилотный проект мы готовим сейчас", — сказал Волченко на заседании профильного комитета крымского парламента.
Министр подчеркнул, что развитие индустрии гостеприимства является одной из стратегических задач для республики.
По состоянию на 10 ноября Крым посетило более 5 миллионов туристов.
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