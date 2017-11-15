Сергиев Посад получил свидетельство участника "Золотого кольца России"

МОСКВА, 15 ноя — РИА Недвижимость. Подмосковному Сергиеву Посаду вручено свидетельство участника национального туристического проекта "Золотое кольцо России", говорится в сообщении министерства культуры Московской области.

"На торжественном собрании, посвященном 50-летию Золотого кольца России состоялась церемония вручения свидетельств участников национального туристического проекта "Золотое кольцо России". Министр культуры РФ Владимир Мединский вручил первые памятные свидетельства представителям городов, участвующих в национальном туристическом проекте. В том числе и главе городского поселения Сергиев Посад Дмитрию Демину", сообщается в документе.

Как указывается в нем, в мероприятии также приняли участие главы городов, входящих в Золотое кольцо — Переславля-Залесского, Ростова, Ярославля, Костромы, Иванова, Суздаля, Владимира, представители туриндустрии.

Выступая перед участниками собрания, Мединский отметил, что в ближайшие годы маршрут "Золотого кольца" станет не просто информационным брендом, но и своего рода государственным институтом.

"В будущем города, которые претендуют на участие в турмаршруте "Золотое кольцо", должны будут доказывать свою состоятельность в серьезной конкурентной борьбе. На основании новых стандартов, которые будут применяться для городов "Золотого кольца", маршрут станет пополняться не более одним городом в году", — сказал Мединский.

По национальному туристическому маршруту в этом году путешествовали пять миллионов туристов. Сергиев Посад в 2016 году посетили полтора миллиона туристов.