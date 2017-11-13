МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Флешмоб в поддержку детского экскурсионного туризма — против "возрастного ценза" для туристических автобусов старше 10 лет — под эгидой Российского союза туриндустрии пройдет 15 ноября в восьми российских городах, сообщила в понедельник РИА Новости пресс-секретарь РСТ Ирина Тюрина.

Она рассказала, что туроператоры, которые занимаются детскими турами, выбрали разный формат участия, но в большинстве городов будут организованы поездки от двух до десяти автобусов по популярным маршрутам.

"В каждом городе журналистам покажут автобусы для детской перевозки, чтобы они на деле могли оценить высокий уровень комфорта, безопасности и технического состояния транспорта, который может попасть под запрет с 1 января 2018 года. Представителям СМИ расскажут, что контролировать надо не возраст, а техническое состояние автобусов, что запрет автобусов старше 10 лет губителен для детского организованного отдыха. Даже сейчас в регионах ощущается острая нехватка не только новых, но и старых автобусов. "Возрастной ценз" приведет в остановке детских поездок", — пояснила Тюрина.

При этом представитель РСТ сослалась на мнение главы комиссии РСТ по автобусному туризму, коммерческого директора компании "Евробус" Владимира Рабинкова, который считает, что еще больший коллапс ждет школьные перевозки в стране, так как Мострансавто недавно официально отказалось от детской перевозки в Подмосковье, теперь непонятно, как дети будут добираться в школу из некоторых удаленных пунктов области.

Тюрина также проинформировала о том, что в некоторых городах, которые присоединились к флешмобу, решено провести брифинги и круглые столы, посвященные проблеме детской туристической перевозки, с участием представителей областного управления образования, транспорта, ГИБДД, туроператоров и владельцев автобусов.