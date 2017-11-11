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Проект по развитию здравниц Евпатории подготовят к середине декабря

12:5611.11.2017
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© РИА Новости / Алексей ПавлишакПерейти в фотобанкЗакат в ЕвпаторииЗакат в Евпатории
© РИА Новости / Алексей Павлишак
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости, Виктор Лященко. Первоначальный проект по созданию и развитию детских санаториев в Евпатории будет готов к середине декабря, сообщил РИА Новости глава администрации города Андрей Филонов.

Глава Республики Крым Сергей Аксенов. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Полегенько
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В Крыму нужно наладить условия жизни людей на селе, заявил Аксенов
Ранее президент России Владимир Путин по итогам заседания Координационного совета по реализации Национальной стратегии действий в интересах детей поручил правительству и властям Крыма разработать меры по созданию и развитию детских санаториев в Евпатории. Ответственными назначены премьер-министр Дмитрий Медведев, спикер госсовета Крыма Владимир Константинов, глава республики Сергей Аксенов. Власти Крыма создали в этих целях специальную рабочую группу.

"Евпатория – центр детского здоровья. Другой вопрос, как это должно быть выражено, в каких проектах, в каких мерах поддержки. Сегодня есть понятийная поддержка на всех уровнях, но не хватает конкретного продукта. Это очень большой многогранный проект. Мы его сегодня пишем. Разработка стратегии требует много времени. К середине декабря у нас должен появиться в первоначальном виде консалт-проект, который мы будем дальше продвигать", — сказал РИА Новости Филонов.

По его словам, для разработки проекта уже привлечены ведущие российские эксперты, у которых есть опыт написания стратегий развития регионов.

В советские годы на отдых в Крым направлялись дети изо всех бывших союзных республик, а общее число отдыхающих в пиковые годы (конец 1980-х годов) доходил до 9 миллионов человек. Наиболее востребованным регионом Крыма для оздоровления детей всегда считалась Евпатория на западном побережье полуострова.

Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>

Чокракское озеро: лечебные грязи в Крыму
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкЧокракское озеро расположено на востоке Крыма, на Керченском полуострове, недалеко от села Курортное.Чокракское озеро на Керченском полуострове в Крыму
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Чокракское озеро расположено на востоке Крыма, на Керченском полуострове, недалеко от села Курортное.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкОзеро Чокрак — самое минерализованное в Крыму, поэтому его грязи часто используют в медицине.Отдыхающие принимают грязевые ванны на Чокракском озере в Крыму
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Озеро Чокрак — самое минерализованное в Крыму, поэтому его грязи часто используют в медицине.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкВ формировании грязей этого озера участвуют соль и рапа, а также сереводородные источники и грязевые вулканы, расположенные на дне Чокрака.Чокракское озеро на Керченском полуострове в Крыму
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
В формировании грязей этого озера участвуют соль и рапа, а также сереводородные источники и грязевые вулканы, расположенные на дне Чокрака.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкРапа и грязь Чокрака полезны для лечения заболеваний, связанных с опорно-двигательной системой, гинекологией, урологией, заболеваниями нервной системы.Чокракское озеро на Керченском полуострове в Крыму
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Рапа и грязь Чокрака полезны для лечения заболеваний, связанных с опорно-двигательной системой, гинекологией, урологией, заболеваниями нервной системы.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкОтдыхающие набирают розовую соль на Чокракском озере в Крыму.Отдыхающие набирают розовую соль на Чокракском озере в Крыму
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Отдыхающие набирают розовую соль на Чокракском озере в Крыму.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкОбщие запасы грязей озера специалисты оценивают в 4600 тысяч метров кубических.Чокракское озеро на Керченском полуострове в Крыму
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Общие запасы грязей озера специалисты оценивают в 4600 тысяч метров кубических.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкНесмотря на полезные свойства местных грязей, отдыхающим следует помнить, что лечение в озере противопоказано беременным, диабетикам, астматикам и людям, больным туберкулезом, гипертонией и аритмией.Отдыхающие на Чокракском озере в Крыму
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Несмотря на полезные свойства местных грязей, отдыхающим следует помнить, что лечение в озере противопоказано беременным, диабетикам, астматикам и людям, больным туберкулезом, гипертонией и аритмией.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкЧокракское озеро расположено между поселком и Генеральскими пляжами и отделено от Азовского моря небольшим перешейком.Чокракское озеро на Керченском полуострове в Крыму
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Чокракское озеро расположено между поселком и Генеральскими пляжами и отделено от Азовского моря небольшим перешейком.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкНа озере есть источник питьевой минеральной воды.Шилоклювка на Чокракском озере в Крыму
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
На озере есть источник питьевой минеральной воды.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкЧокракское озеро в глубину достигает 1,3 метра.Чокракское озеро на Керченском полуострове в Крыму
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Чокракское озеро в глубину достигает 1,3 метра.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкЦелебные свойства местных грязей были известные еще в древности. Тогда озеро называлось Метака. В 66 году до н. э. здесь лечили властелина Боспора Митридата Евпатора. Грязи озера использовали воины Александра Македонского и крымские ханы.Отдыхающие на Чокракском озере в Крыму
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Целебные свойства местных грязей были известные еще в древности. Тогда озеро называлось Метака. В 66 году до н. э. здесь лечили властелина Боспора Митридата Евпатора. Грязи озера использовали воины Александра Македонского и крымские ханы.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкНазвание Чокрак в переводе с крымскотатарского означает "родник".Чокракское озеро на Керченском полуострове в Крыму
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Название Чокрак в переводе с крымскотатарского означает "родник".
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