Проект по развитию здравниц Евпатории подготовят к середине декабря

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости, Виктор Лященко. Первоначальный проект по созданию и развитию детских санаториев в Евпатории будет готов к середине декабря, сообщил РИА Новости глава администрации города Андрей Филонов.

Ранее президент России Владимир Путин по итогам заседания Координационного совета по реализации Национальной стратегии действий в интересах детей поручил правительству и властям Крыма разработать меры по созданию и развитию детских санаториев в Евпатории. Ответственными назначены премьер-министр Дмитрий Медведев, спикер госсовета Крыма Владимир Константинов, глава республики Сергей Аксенов. Власти Крыма создали в этих целях специальную рабочую группу.

"Евпатория – центр детского здоровья. Другой вопрос, как это должно быть выражено, в каких проектах, в каких мерах поддержки. Сегодня есть понятийная поддержка на всех уровнях, но не хватает конкретного продукта. Это очень большой многогранный проект. Мы его сегодня пишем. Разработка стратегии требует много времени. К середине декабря у нас должен появиться в первоначальном виде консалт-проект, который мы будем дальше продвигать", — сказал РИА Новости Филонов.

По его словам, для разработки проекта уже привлечены ведущие российские эксперты, у которых есть опыт написания стратегий развития регионов.

В советские годы на отдых в Крым направлялись дети изо всех бывших союзных республик, а общее число отдыхающих в пиковые годы (конец 1980-х годов) доходил до 9 миллионов человек. Наиболее востребованным регионом Крыма для оздоровления детей всегда считалась Евпатория на западном побережье полуострова.

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