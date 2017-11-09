Узбекистан заинтересован в увеличении взаимного турпотока с Петербургом

ТАШКЕНТ, 9 ноя — РИА Новости. Власти Узбекистана заинтересованы в увеличении взаимного туристического потока с Санкт-Петербургом, сообщил в рамках бизнес-форума "Санкт-Петербург и Республика Узбекистан — новые горизонты сотрудничества" заместитель премьер-министра республики Нодир Отажонов.

"Установление долгосрочных партнерских связей между ведущими туристическими операторами наших регионов послужит значительному увеличению взаимного туристического потока. Мы видим большой интерес российской стороны в посещении городов Узбекистана с богатым культурно-историческим наследием — Самарканд, Бухара, Ташкент. Здесь видятся большие перспективы по развитию экологического, рекреационного, паломнического, культурно-исторического и других видов туризма. Вместе с тем все больше растет интерес узбекских граждан к посещению Санкт-Петербурга изучению его богатой истории, уникальной архитектуры и культурного наследия", — сказал Отажонов.

По его словам, необходимо совместными усилиями создавать благоприятные условия для увеличения взаимного притока туристов.

В настоящее время делегация Санкт-Петербурга во главе с губернатором Георгием Полтавченко находится с официальным визитом в Узбекистане. Визит приурочен к проведению культурно-деловой миссии Санкт-Петербурга.

В четверг было подписано соглашение между правительством Санкт-Петербурга и хокимиятом Ташкента о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве и "дорожная карта" по реализации этого соглашения на 2017-2021 годы.

В рамках культурно-деловой миссии проходят "круглые столы", биржа деловых контактов для предпринимателей. Врачи и педагоги Северной столицы проводят мастер-классы для узбекских коллег, консультации для жителей республики.

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