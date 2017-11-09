09:0709.11.2017
(обновлено: 09:08 09.11.2017)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости. Крым через пять лет превратится в курорт мирового уровня, заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
"Я уверен, что в перспективе пять лет Крым можно будет сравнивать с сочинским побережьем, а Сочи – это курорт мирового уровня, это великолепное место с великолепной инфраструктурой, дорожными развязками. Там чувствуешь себя, как будто бы находишься где-то в Европе. То же самое будет и в Крыму", — сказал Аксаков в эфире радиостанции "Спутник в Крыму"
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Кроме того, по его словам, за ближайшие три-четыре года дорожную инфраструктуру полуострова приведут в "великолепное состояние".
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Несмотря на аномально холодное начало лета, жаркая погода наконец добралась и до Крымского полуострова.
Самая теплая вода в Крыму сейчас в районе Массандровского пляжа, где море прогрелось уже до 24 градусов. Чуть холоднее в Форосе, Балаклаве и Симеизе.
Девушки запускает воздушного змея на фестивале "Пирфест" в окрестностях Красных пещер у села Перевальное.
Отдыхающие на пляже в Судаке.
В этом году между Кубанью и Крымом было открыто регулярное круизное сообщение. Каждое воскресенье из Сочи отправляться судно "Князь Владимир". За шесть дней туристы смогу посетить Новороссийск, Севастополь и Ялту.
В июле для туристов запустили проект единого электронного билета "Карта гостя Крыма и Севастополя", который позволяет бесплатно посещать музеи и дворцово-парковые комплексы, а также предоставляет скидки в ресторанах и кафе, в отелях и гостиницах.
Во время курортного сезона для проезда в Крым можно оформить "единые билеты", которые включают билет на поезд, а также талон на автобус или паром.
По "единому билету" на отдых в Крым с 30 апреля по 17 июля уже попали свыше ста тысяч туристов. Еще более 250 тысяч "единых" оформлены вплоть до 18 сентября.
С начала этого года Крым уже посетили более двух миллионов туристов.
Прогулочный катер у мыса Фиолент в Севастополе.
Отдыхающие на пляже в поселке Партенит.
Отдыхающие катаются на "банане" на пляже в Судаке.
Туристы в кинопарке "Викинг" в селе Перевальное.
Отдыхающие на набережной в Судаке.