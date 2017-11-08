Каир обещает не настаивать на возобновлении туристического потока из России

КАИР, 8 ноя — РИА Новости. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси в среду заявил, что арабская республика не будет настаивать на возвращении в страну туристов из России, сообщила газета "Youm7" со ссылкой на слова египетского лидера.

"Я с почтением отношусь к российской позиции, касающейся возвращения туристов, но мы не настаивали на этом и не будем этого делать. Приветствуется все, кто хочет убедиться в мерах принимаемой безопасности", — сказал президент на полях международного молодежного форума в Шарм-эш-Шейхе.

Глава государства также добавил, что "никакой увязки между подписанием Египтом контрактов по строительству Россией атомной станции в эд-Дабаа и возобновлением с ней авиасообщения нет".

В начале октября вице-премьер РФ Аркадий Дворкович заявил, что российская сторона ожидает ответ от Египта по проекту соглашения о безопасности в египетских аэропортах, подписание которого необходимо для возобновления прерванного два года назад авиасообщения между странами. Источник в правительстве Египта сообщил РИА Новости, что Каир еще изучает этот проект.

Россия прервала авиасообщение с Египтом в ноябре 2015 года после крушения над Синаем самолета российской авиакомпании "Когалымавиа", летевшего из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург.

На его борту находились 217 российских туристов и семь членов экипажа. Все они погибли. ФСБ РФ впоследствии квалифицировала случившееся как теракт. Работа по определению причин крушения продолжается до сих пор.

Россия и Египет в 2015 году подписали в Каире межправительственное соглашение о сотрудничестве в сооружении по российским технологиям и эксплуатации первой египетской АЭС в районе эд-Дабаа на Средиземном море и межправсоглашение об условиях российского кредита на эти цели объемом 25 миллиардов долларов.

Атомная станция будет состоять из четырех энергоблоков по 1200 МВт. Египет рассчитывает, что пуск первого блока АЭС состоится в 2024 году.