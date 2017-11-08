Дипломат уверен, что Куба к 2030 году вдвое увеличит свой номерной фонд

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Количество гостиничных номеров на Кубе к 2030 году возрастет до 110 тысяч, что будет в два раза превышать объем существующего рынка мест размещения в стране, сообщил РИА Новости советник посольства Республики Куба, директор представительства министерства туризма в России Эдильберто Риверон Леон.

"Если турпотоки не только из России, но и из других стран мира увеличатся в несколько раз, то Куба готова принять такое количество гостей. В стране сейчас ведется очень активное строительство новых мест размещения", — заверил дипломат.

Он рассказал, что уже в 2017 году начинается возведение нового отеля в Ольгине, где всего планируется ввести в эксплуатацию более 19 тысяч гостиничных, продолжают развиваться курорты Кайо Коко и Кайо Санта Мария, а также преобразовывается направление Камагуэй и другие.

"До 2030 года на Кубе будет удвоен номерной фонд по сравнению с тем, который мы имеем сейчас. Пока в стране гостей готовы принять 68 тысяч номеров, а к 2030 году их станет 110 тысяч. Это почти в два раза больше. Так что с размещением гостей проблем не будет, мы готовы к еще большему потоку туристов из разных стран", — резюмировал Риверон.