Куба остается одной из безопасных стран для туристов в Латинской Америке

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Низкий уровень преступности, дружелюбие местных жителей и качественная работа соответствующих ведомств делают Кубу одной из самых безопасных для туристов стран в Латинской Америке, сообщил РИА Новости советник посольства Республики Куба, директор представительства министерства туризма в России Эдильберто Риверон Леон.

"Преступность на Кубе очень низкая. Это самая безопасная страна в Латинской Америке, поэтому она идеальна для семейного отдыха. Там совершенно спокойно можно гулять по улицам городов и населенных пунктов, разговаривать с людьми. Кубинцы очень приветливы и дружелюбны, но особые симпатии они испытывают к россиянам. Это стало результатом многолетних отношений между нашими странами", — рассказал он.

"На Кубе хорошо работают службы, занимающиеся безопасностью местных жителей и туристов. Их представители обязательно присутствуют на всех объектах в стране, особенно в туристических местах. В гостиницах и в аэропортах действует специальная охрана, работают камеры наблюдения и тому подобное", — прокомментировал ситуацию Риверон.

Собеседник агентства согласился, что хоть Куба в плане безопасности и остается очень стабильной страной, но расслабляться тоже не стоит.

"Я всем своим знакомым в России советую, поезжайте на Кубу, побывайте в стране, где вас любят", — заверил дипломат.

Кроме того, Риверон подчеркнул, что многие страны мира признают, что система обеспечения безопасности и правила поведения во время стихийных бедствий на Кубе остаются очень эффективными.