Куба остается одной из безопасных стран для туристов в Латинской Америке

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Низкий уровень преступности, дружелюбие местных жителей и качественная работа соответствующих ведомств делают Кубу одной из самых безопасных для туристов стран в Латинской Америке, сообщил РИА Новости советник посольства Республики Куба, директор представительства министерства туризма в России Эдильберто Риверон Леон.
"На Кубе хорошо работают службы, занимающиеся безопасностью местных жителей и туристов. Их представители обязательно присутствуют на всех объектах в стране, особенно в туристических местах. В гостиницах и в аэропортах действует специальная охрана, работают камеры наблюдения и тому подобное", — прокомментировал ситуацию Риверон.
Собеседник агентства согласился, что хоть Куба в плане безопасности и остается очень стабильной страной, но расслабляться тоже не стоит.
"Я всем своим знакомым в России советую, поезжайте на Кубу, побывайте в стране, где вас любят", — заверил дипломат.
Кроме того, Риверон подчеркнул, что многие страны мира признают, что система обеспечения безопасности и правила поведения во время стихийных бедствий на Кубе остаются очень эффективными.