Куба надеется превзойти рекордный 2012 год по числу российских туристов

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Республика Куба до конца 2017 года рассчитывает принять порядка 100 тысяч туристов из России, чем побьет показатели рекордного 2012 года, когда остров посетили 86 тысяч россиян, сообщил РИА Новости советник посольства Республики Куба, директор представительства министерства туризма в России Эдильберто Риверон Леон.

Собеседник агентства рассказал, что туризм на Кубе занимает второе место по важности среди прочих отраслей экономики страны, сразу после сферы услуг, где на туризм приходится примерно 30-40% доходов в страны.

"Сейчас мы можем точно сказать, что до октября 2017 года Остров Свободы посетили более 80 тысяч туристов из России. Если взять для сравнения 2012 год, который стал самым удачным туристическим сезоном для Кубы, то тогда там побывало 86 тысяч ваших сограждан. Исходя из полученных показателей, мы можем уверенно сказать, что этот рекорд в 2017 году будет побит", — заявил представитель министерства.

"Мы бы хотели увидеть показатель в 100 тысяч российских туристов, но мы посмотрим, какой турпоток будет в ноябре-декабре. Думаю, что он вполне достижим, но уверен, что более 90 тысяч россиян точно побывают на Кубе до конца года, и рекорд не устоит", — отметил он.

Дипломат пояснил, что пока россияне по количеству среди иностранных туристов на Кубе занимают 11-е место.

"Первое место традиционно занимают граждане Канады, которые очень любят приезжать на остров. Далее следуют американцы, они наши соседи, а за последнее время граждане США опять стали чаще приезжать на Кубу. После них верхние места рейтинга делят представители европейских стран, а также Аргентины и Мексики", — пояснил Риверон.

По словам советника, приезжают на Кубу и туристы из Китая, которые не любят пляжный отдых, но и для них на Кубе много точек привлекательности, помимо солнца и моря.