Куба надеется превзойти рекордный 2012 год по числу российских туристов

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Республика Куба до конца 2017 года рассчитывает принять порядка 100 тысяч туристов из России, чем побьет показатели рекордного 2012 года, когда остров посетили 86 тысяч россиян, сообщил РИА Новости советник посольства Республики Куба, директор представительства министерства туризма в России Эдильберто Риверон Леон.
Собеседник агентства рассказал, что туризм на Кубе занимает второе место по важности среди прочих отраслей экономики страны, сразу после сферы услуг, где на туризм приходится примерно 30-40% доходов в страны.
"Мы бы хотели увидеть показатель в 100 тысяч российских туристов, но мы посмотрим, какой турпоток будет в ноябре-декабре. Думаю, что он вполне достижим, но уверен, что более 90 тысяч россиян точно побывают на Кубе до конца года, и рекорд не устоит", — отметил он.
Дипломат пояснил, что пока россияне по количеству среди иностранных туристов на Кубе занимают 11-е место.
"Первое место традиционно занимают граждане Канады, которые очень любят приезжать на остров. Далее следуют американцы, они наши соседи, а за последнее время граждане США опять стали чаще приезжать на Кубу. После них верхние места рейтинга делят представители европейских стран, а также Аргентины и Мексики", — пояснил Риверон.
По словам советника, приезжают на Кубу и туристы из Китая, которые не любят пляжный отдых, но и для них на Кубе много точек привлекательности, помимо солнца и моря.