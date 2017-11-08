Аксенов пригласил иностранных туристов в Крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости, Виктор Лященко. Глава Крыма Сергей Аксенов пригласил в регион иностранных туристов, гарантировав им теплый прием.

"Мы заинтересованы (в привлечении иностранных туристов), но главная проблема для них – логистика. Им надо лететь в Москву или Краснодар, а потом только добираться сюда. Нет прямых рейсов. Это главное препятствие для зарубежных туристов. Во всем остальном — рады приезду. С любой страны пусть приезжает человек, неважно турист или приехал по своим личным целям, или деловые контакты установить. Мы только рады, в Крыму очень тепло всех встречают", — сказал Аксенов на встрече с иностранными журналистами.

На встрече присутствовали журналисты из Греции, Италии, Словакии, Уганды.

По его словам, на сегодня до 90% отдыхающих в Крыму – граждане Российской Федерации.

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