В Ростуризме рассказали о росте популярности внутренних направлений

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Федеральное агентство по туризму совместно с агрегаторами туристических предложений и туроператорами выяснили, что в период ноябрьских праздников с 4 по 6 ноября 2017 года количество россиян, отдохнувших на внутренних направлениях страны, выросло в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе Ростуризма.

Согласно исследованиям группы компаний "Слетать.ру", с 4 по 6 ноября 2017 года большая часть россиян отдохнула в Таиланде (15,44% бронирований туров). "Примечательно, что это почти в 2 раза больше, чем в прошлом году, когда Россия находилась только на третьей позиции", — пояснили в Ростуризме.

В ТОП-5 бронирований также вошли Турция (13,98%), ОАЭ (10,45%) и Вьетнам (6,4%).

"Из внутрироссийских направлений ТОП-10 на ноябрьские праздники в 2017 году возглавляют Краснодарский край и Крым — это 43,72% и 43,34% броней туров соответственно. Также популярными были поездки в Москву и Московскую область (2,94%), Санкт-Петербург и Ленинградскую область (1,49%), Карелию (1,44%), Калининградскую область (1,10%), Ставропольский край (0,82%), Ярославскую область (0,49%), Казань и Республику Татарстан (0,43%) и Алтайский край (0,38%)", — рассказали в ведомстве.

Интернет-сервис для путешественников Biletix провел собственный анализ и выяснил, что самыми популярными внутренними авианаправлениями в ноябрьские праздники у россиян были Сочи, Симферополь, Санкт-Петербург, Минеральные Воды, Краснодар и Москва. Из зарубежных направлений россияне бронировали полеты в Тбилиси, Ереван, Прагу, Ларнаку и Кишинев.

Глава Ростуризма Олег Сафонов считает, что рост популярности регионов Российской Федерации как направлений для путешествий обусловлен многими факторами. "Улучшение туристской инфраструктуры, появление новых интересных маршрутов и программ, туров выходного дня, невысокая стоимость путевок и транспортная доступность туристских дестинаций позволяют многим российским регионам предлагать качественный отдых круглогодично. Такие позитивные изменения являются драйвером увеличения турпотока и развития туризма и смежных отраслей", — прокомментировал он ситуацию с поездками в праздничные дни.