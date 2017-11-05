У посольства во Вьетнаме нет данных о россиянах, пострадавших из-за тайфуна

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Россияне не обращались за помощью в посольство России во Вьетнаме в связи с тайфуном, обрушившимся на страну, информации о том, что граждане РФ пострадали в результате стихии, также нет, сообщили РИА Новости в российской дипмиссии в Ханое.

Ранее издание Hindustan Times сообщило, что по меньшей мере 27 человек погибли из-за мощного тайфуна во Вьетнаме, где в понедельник должен начаться саммит лидеров Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Еще 22 человека считаются пропавшими, в их число входят 17 членов экипажа грузовых судов, которые были потоплены у побережья провинции Биньдинь.

"У меня нет такой информации", — сказал представитель посольства, отвечая на вопрос, обращались ли граждане РФ в посольство в связи с тайфуном за помощью и есть ли информация о пострадавших россиянах в результате стихии.

Стихия разбушевалась недалеко от города Нячанг, располагающегося в 500 километрах к югу от Дананга, где должен состояться саммит. Скорость ветров тайфуна достигала 90 километров в час. Порывы снесли крыши более тысячи домов, обрушили сотни электрических столбов. Более 600 домов были разрушены, еще почти 40 тысяч повреждены.

Ранее сообщалось, что местные власти разработали несколько планов по обеспечению безопасности участников саммита на случай тайфуна, наводнения и цунами. Саммит АТЭС намерены посетить президент России Владимир Путин, президент США Дональд Трамп, премьер-министр Японии Синдзо Абэ, председатель КНР Си Цзиньпин, а также многие другие мировые лидеры.