Ростуризм: перехватывающая парковка у Свияжска будет стимулировать турпоток

КАЗАНЬ, 3 ноя — РИА Новости, Ирина Дурницына. Запуск в эксплуатацию перехватывающей парковки у острова-града Свияжск в Татарстане будет способствовать росту турпотока и снижению антропогенный нагрузки на сам объект, заявил руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов.

В пятницу на подъездной дороге в четырех километрах от острова-града Свияжск была открыта перехватывающая парковка площадью почти 15 тысяч квадратных метров на 549 машиномест. Парковка была построена за четыре месяца за счёт средств федеральной целевой программы "Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ", а также средств бюджета Татарстана."Для нас, конечно же, создание перехватывающей парковки около объекта туристского показа "Остров-град Свияжск" исключительно важно, потому что большой очень туристский поток… Очевидная необходимость понятна, потому что существующая парковка очень небольшая, и, несмотря на то, что сейчас не сезон, она практически полностью заполнена. Здесь же 549 парковочных мест, 42 из них — для больших туристских автобусов", — сказал Сафонов журналистам.

Он отметил, что созданная высококачественная туристская инфраструктура позволит уменьшить антропогенное воздействие на сам остров.

"Мы прогнозируем серьезное увеличение туристского потока. В этом году мы ожидаем более 500 тысяч человек в град Свияжск. Надеемся, что в следующем году поток будет еще больше", — отметил глава Ростуризма.

Он выразил надежду, что новая инфраструктура, созданная на бюджетные средства, приведет к развитию бизнеса, новым инвестициям.

В свою очередь, заместитель премьер-министра Татарстана Василь Шайхразиев отметил, что бизнес уже проявляет интерес к данному объекту. В частности, планируется привлечь предпринимателей к содержанию парковки. По его словам, сама парковка останется бесплатной, но возможно предоставление дополнительных платных услуг, например, прокат велосипедов, организация площадок для детей или точек питания.

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