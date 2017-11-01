МАХАЧКАЛА, 1 ноя — РИА Новости. В Дагестане определят якорные туристические направления, говорится в сообщении регионального Минтуризма.

"Пример современной туристической дестинации (туристические центры со всевозможными удобствами — ред.) – это город Дербент, где цитадель Нарын-Кала является объектом ЮНЭСКО. Перспективными направлениями в Дагестане является и аул Кубачи и Сулакский каньон, Ярыдаг, Кала — Корейш и не только", — цитирует врио первого заместителя председателя правительства правительства Дагестана Анатолия Карибова пресс-служба Минтуризма.

По словам врио министра туризма республики Рабият Закавовой, Дагестан обладает богатыми ресурсами, которые позволяют развивать в регионе несколько направлений.

"Внимание туристов привлекают наши народные художественные промыслы. Большие перспективы имеет и развитие морского и круизного туризма", — сказала Закавова.

Другие новости региона читайте здесь>>