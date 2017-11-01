В Австралии по настоянию аборигенов скалу Улуру закроют для посещения

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Власти Австралии в 2019 году закроют для восхождений туристов скалу Улуру в соответствии с пожеланиями представителей коренных народов региона, сообщает министерство окружающей среды страны.

"В соответствии с планом по управлению национальным парком на 2010-2020 годы и пожеланиями традиционных собственников, вершина Улуру будет закрыта для восхождения с 26 октября 2019 года", — говорится в пресс-релизе ведомства.

Окончательное решение было принято на собрании управляющего совета, большинство в котором принадлежит представителям аборигенов.

Массив из красного песчаника расположен в центральной части Австралии. Скала является священной для местного племени анангу, у местных жителей есть множество легенд, связанных со скалой, у ее подножия обнаружены древние образцы наскальной живописи.

Туристы стали посещать Улуру с 1950 года. Скала внесена в список памятников ЮНЕСКО. В 1985 году массив был передан в собственность племени анангу, которое выставило ряд требований к посещению заповедника, чтобы сохранить его природу.